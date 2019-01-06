處理豬瘟不力？他一首打油詩罵農委會

2019年01月06日 10:09 中時電子報 戴安瑋

農委會表示，去年12月31日漂至金門田埔海岸的死豬檢體非洲豬瘟檢驗結果為陽性。（金門岸巡隊提供）

非洲豬瘟已兵臨城下，但農委會還不打算禁止廚餘養豬，代理主委陳吉仲更打算在半年內設置聯合廚餘處理中心，集中蒸煮消毒處理後的廚餘，配給周邊4個鄉鎮的豬農使用。對此，農業評論者「Lin bay 好油」作了打油詩「昔有音寧殘菜當社福，今有吉仲煮餿送養豬」諷刺農委會。

從大陸海漂到金門的死豬，經農委會檢驗後，確定染非洲豬瘟，全台嘩然，擔心非洲豬瘟病毒入侵，豬農更是皮皮挫，擔心一生心血因此化為烏有，下周將到農委會陳情，要求該會防漏，禁止廚餘養豬，但農委會不只已定調，待境內傳出有非洲豬瘟疫情時，才會禁止廚餘養豬外，農委會代理主委陳吉仲日前更表示，打算在半年內設置聯合廚餘處理中心，集中蒸煮消毒處理後的廚餘，配給周邊4個鄉鎮的豬農使用。

農業評論者Lin bay好油在臉書上發文，是一打油詩諷刺農委會，內容為「昔有音寧殘菜當社福，今有吉仲煮餿送養豬」還說，「有人有橫批的建議嗎？目前有：農陣愛農、文青執政」。

網友紛留言說，「吃好吃滿」、「為何政府堅持一定要用廚餘養豬不可？是怕以後廚餘無處去難以處理嗎？」還有網友說，「防疫如同作戰，總統不能直接下令禁止廚餘養豬嗎？」、「（國家農業政策）非殘即餿」。另有網友說，「橫批：一群廢物。這有押到韻嗎？」、「橫批:隨隨便便」、「來句廣東話俗話做橫批：人頭豬腦」。

(中時電子報)