NBA》坎特不去倫敦賽 理由是怕被暗殺

尼克中鋒坎特過著天天都擔心會被暗殺的生活。(美聯社)

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中時電子報

距離18日在英國倫敦舉辦的尼克出戰巫師海外例行賽時間越來越近，尼克中鋒坎特卻宣布自己無法前往，理由竟是擔心自己會遭土耳其總統埃爾多安派人暗殺，「土耳其在倫敦部署不少間諜，我在那邊太容易就被刺殺了！」坎特說。

「我跟尼克高層談過了，他們告訴我可以不用去倫敦，因為我們恐懼那個瘋子，也就是土耳其總統埃爾多安，」坎特接受《紐約每日新聞》訪問表示，「我可能在那邊遭到殺害的可能性很高，所以我必須得到尼克高層同意不能前往。」

「目前我計畫留在紐約自主訓練，這種感覺很糟糕，因為我的職業生涯與籃球事業受到很大的影響，」坎特說，「我當然想跟尼克隊友一起前往倫敦打球，卻因一個瘋子總統、一個神經病，我不能飛往那邊做好自己工作，這很糟糕。」

由於身為埃爾多安的死忠反對者，坎特除了自己背著4年牢獄刑責，他的父親也遭土耳其政府被逮捕，且以恐怖分子為由判刑15年，土耳其政府當然很想把坎特遣返回國，先前他在印尼與羅馬尼亞都差點被逮捕，無法回到美國打球。

所以這次無法隨著尼克前往倫敦，相信尼克高層與隊友、球迷都能體諒坎特的尷尬處境，只是坎特向來很大嘴巴，說話從來不考慮後果，如今隨時面臨生命威脅，這樣天天承受龐大壓力的緊張生活，恐怕不是一般人可以想像的。

(中時電子報)

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