柯奐如「覺得自己好髒」 痛心還原鈕承澤只戴套蠻幹床戲

柯奐如還原被強迫拍床戲始末。(圖／翻攝自臉書)

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中時電子報
／綜合報導

導演鈕承澤日前爆出性侵醜聞，連帶過去逼迫女星柯奐如全裸和他拍床戲的過往也被挖出，忍了11年的柯奐如，近日也打破沉默，揭開陳年傷痕，透露自己為此留下無法抹滅的陰影，今(6日)凌晨再發文，還原當時拍攝床戲的始末，希望大家能藉她的例子了解，造成傷害的形式不只一種。

柯奐如透露2007年某一晚，她在路邊接到鈕承澤親自打來的邀約電話，心情相當興奮，但進劇組後，完全沒討論怎麼拍這場床戲，除了有「背面到背部」的具體共識，其他細節都不知情，但基於信任對方有經驗，所以她決定跟著走便是了，當天她全身只貼了胸貼就上場，而鈕承澤僅使用了保險套，「對方還告訴我，他不會放進去。我相信對方是想令我安心，但其實這句話不需要說」。

拍攝完成後，她沒有特別感覺，但回到家洗澡時，觸碰到自己身體的瞬間，幾小時前的記憶都回來了，「當時我覺得自己好髒」，她不知道怎麼和男友說，也不知道怎麼幫助自己好過一點，唯一想到的方式，就是請男友和自己發生關係，「粗暴一點也無所謂，希望能藉此覆蓋掉對方在我身上、腦中的記憶…。」

而後期剪接時，剪接室特意掛上窗簾、以現在的版本問市，她除了感謝也不禁疑惑，如果影片最後能以這樣的形式呈現，「當初真的有必要付出如此多來完成嗎？」她也表示因為鈕承澤是導演兼男主角，拍攝時即使感到不舒服，作為演員是無法主動喊停的，所以最後他道歉，也只能被迫接受這樣的處理方式。

不過後來對方又告訴她「應該來個如何拍床戲的座談會，我不敢相信自己聽到的，我感到快要錯亂」，之後在活動見到他，只能走避，「我感覺我是那做錯事的人」，她難過「被應該要保護我的人，沒有保護到、且傷害了」，因此如果時光能倒回，她希望鈕承澤能再確定一次「那場床戲那樣拍的必要性」，希望對方能替她設想，並反問他「這樣其實是蠻幹的過程下，真的能達到您希望的結果嗎？」

(中時電子報)

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