拍《甘味》爆紅後0戲約 「康安」落魄吃老本靠老婆

2019年01月06日 10:35 中時電子報 吳品瑤

1990年在經典八點檔《愛》中，將患有腦性麻痺的「康安」一角飾演得維妙維肖的男星吳鈴山，精湛演技至今讓人印象深刻，而他2015年接演《甘味人生》中的大反派「朱火爐」一角，再度大展演技，讓他迎來演藝事業第二春，想不到知名度相當高的他，爆出去年1整年處於待業狀態，竟然一整年都沒戲約找上門。

扮演大壞蛋「朱火爐」爆紅的吳鈴山，成功帶起全台觀眾怒氣值，沒想到創下如此成功的成績後，他竟爆2018年一整年都接不到戲，吳鈴山接受《蘋果》專訪，也直呼：「真的很久耶，朱火爐又這麼紅，真的很不可思議」，也表示自己人很好、也沒得罪人，真不知道為何沒人找他拍戲，如今家裡主要收入是老婆黃崇蘭賣的小魚辣椒，他因此說老婆才是一家之主，自嘲是廢柴。

吳鈴山跟黃崇蘭結婚20年，育有2子1女，兒子目前高二，兩個弟弟妹妹則年紀再小一些，然三個孩子都念私立明星學校，吳鈴山房子還買在台北蛋黃區，出門則是開高級轎車，算算一整年的房貸加生活費，200萬跑不掉，完美的生活如今出現危機，讓他想起過去曾因無戲可拍患上憂鬱症的日子，但如今他焦慮不再那麼嚴重，一來老婆的小魚辣椒生意相當成功，他也靠名氣接了不少業配文，加上之前有好好存錢，因此即使待業一年日子仍過得去，如今他就繼續當老婆的小幫手，老婆也很貼心要他當大爺就好，「說我為家庭奮鬥那麼久，現在就讓小娘子回饋你」。

(中時電子報)