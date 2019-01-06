小英搬「中華民國」護體 蔡正元酸：台灣不建國了？

總統蔡英文。(圖/本報資料照)

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中時電子報
/綜合報導

總統蔡英文日前以四個必須強硬回擊大陸國家主席習近平所提的五點論述，國民黨政策會前執行長蔡正元對此表示，蔡英文說的第一個必須，必須正視中華民國台灣存在的事實，蔡英文和民進黨什麼時候正視過中華民國存在的事實？他們不是積極努力在建立台灣共和國嗎？

蔡正元今在臉書指出，蔡英文說的第二個必須，必須尊重二千三百萬人民對自由民主的堅持嗎？請問大陸有要求廢除現在實施的這套「自由民主」制度嗎？蔡英文和民進黨不是正在利用這套制度，推翻中華民國建立「台灣共和國」嗎？

他指出，蔡英文說的第三個必須，必須以和平對等的方式來處理雙方的歧異，請問1992年產生「九二共識」，1993年舉行辜汪會談有那一件是不和平、不對等？李登輝不搞《兩國論》，會有飛彈危機嗎？陳水扁不搞「一邊一國」會有斷交潮嗎？蔡正元批蔡英文不否定「九二共識」會有機艦繞台嗎？

蔡正元強調，蔡英文說的第四個必須，必須政府或政府授權的公權力機構坐下來談，請問，蔡英文和民進黨政府，準備要跟大陸進行政治談判嗎？不然要政府出面坐下談什麼？政府除了軍事、外交，有什麼是不能取代的？「經濟、文化交流常常是政府越幫越忙」！其實蔡英文想說的是柯文哲、韓國瑜這些地方首長別想踢開民進黨政府坐下來跟大陸談生意和交流。

蔡正元總結認為，蔡英文這四個無聊的必須，國民黨政治人物如果給予肯定的贊成，只能說真的涉世未深。

(中時電子報)

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