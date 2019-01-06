蔡英文若想徹底復活 他曝關鍵時刻在...

2019年01月06日 11:09 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸國家主席習近平日前發表對台談話，總統蔡英文強勢回應引發討論，此外，4名獨派大老發表公開信要求蔡英文不要競選連任，也讓小英聲量暴漲。對此，有網友認為，如果沒有其他新事件，這個議題最多發酵一個禮拜，蔡英文真的想爭大位，應該是要趁這個復活的機會，有個關鍵點是今年梅雨颱風季，「這是個加扣分很重要的關鍵」。

網友dlija7814在PTT發文指出，蔡英文這陣子發言跟操作讓人重新找回對她的信任跟支持。但該網友認為蔡英文現在只是抓到了一根浮木，浮木再怎麼操作，終究敵不過精良的遊艇。如果沒有其他新事件，這個議題最多發酵一個禮拜，也就是3、4天後再轟炸就可能會開始有反效果。

該網友說蔡英文真的想爭大位，應該是要趁這個復活的機會，藉著民氣可用時做一些對於內政有感的改變，例如酒駕重罪入法、再次加薪、勞資爭議處理機制完善等。告訴人民她在國家主權上一直保持的堅定的態度外，更要告訴人民，她在內政是有反省、利民的。「如果這些做不到，現在的聲勢就只是曇花一現，淪為吉娃娃高潮的後果，就會像姚文智一樣，雖然有死忠支持者，但想要贏，不可能」。

此外，該網友說還有一個關鍵點是今年梅雨颱風季，他說這是個加扣分很重要的關鍵。

(中時電子報)