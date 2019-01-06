網球》大坂直美輸球失態 向球迷致歉

2019年01月06日 11:17 中時電子報 盧品青

大坂直美一邊打球一邊發怒。（美聯社資料照）

世界排名第5的大坂直美在布里斯本網賽四強落敗，烏克蘭女將崔蘭柯(Lesia Tsurenko)僅66分鐘就以直落二獲勝。意外的是大坂直美的比賽態度非常差，她賽後還因此向大家致歉：「這是我最糟糕的一場球。」

大坂直美表現得很挫折，她比賽中數次放棄救球，失誤之後把球拍扔得老遠。賽後也一副臭臉，崔蘭柯一次網前扣殺時，大坂直美索性蹲下來任她打。這種缺乏競賽精神的動作是可能遭到罰款的。愈賭氣當然就愈打不好，大坂直美全場出現26個非受迫失誤，沒有半個破發點，還得忍受崔蘭柯不斷振奮揮拳的叫囂。

21歲的大坂直美坦承一邊打球一邊生悶氣，因為她志在必得卻沒有打好。「我向所有看到這場球的人道歉。我不懂得如何應付打不好的情況，我理當表現得更成熟，但這得花些時日。我相信這次失敗讓我學到的比贏球更多。」

贏家人人會當，但是要有風度地輸球可不容易，特別是當你變得愈強，就愈難以接受失敗。球王喬柯維奇(Novak Djokovic)不管輸贏都有可能砸爛自己的球拍，小威廉絲(Serena Williams)兩度在美網的失態更是臭名遠揚。即使是好脾氣的費德勒(Roger Federer)、沃妹(Caroline Wozniacki)偶爾也有動怒的時候，大坂直美還年輕，及早注意到自己的情緒自然是一件好事。

大坂直美跳過下周的雪梨公開賽，她的世界排名將會上升到第4名。

(中時電子報)