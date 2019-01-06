貿易戰談判前夕 外媒警告：陸冷冬將吹向全球

2019年01月06日 11:16 中時電子報 吳映璠

美國與大陸將於明天（7日）重啟貿易談判，不過英國衛報（The Guardian）就在此時發布評論，隨著蘋果15年來首度下修單季財測，加上百度警告寒冬將至，評論認為2019年全球都將感受到一股冷風吹拂。

蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）2日發表致投資人信函，指出iPhone在中國大陸買氣欠佳，15年以來首度下修蘋果單季財測；而同一天，大陸搜尋引擎巨擘百度執行長李彥宏也警告，2019年將是冰與火之歌吹響的一年，儘管人工智慧為各行各業帶來機會，不過經濟增速換檔、轉型壓力也都將讓企業感受到寒冬一般的凜冽及現實。

英國衛報5日刊出評論，指出如果大陸進入了經濟寒冬，那麼這股冷風必定會吹拂全球。

文章引述自國際調研機構「中國黃皮書國際公司（China Beige Book International）」首席執行官卡濟（Shehzad Qazi），他表示，大陸經濟已經放緩，而陸美貿易紛爭將加重這樣的趨勢，作為大陸出口經濟第一大省的廣東影響最為嚴重，部分企業已開始大量解僱勞工、讓勞工放無薪假，例如廣東一家醫療器械製造商邁瑞醫療最近一次裁減了200名應屆畢業生；另一家消費電子精密構件製造商勁勝智能，中國新年還未到，就讓員工從去年12月1 日開始放年假，一共可放到今年4月底。

不只沿海省分，內陸都市也感受到貿易戰的負面影響。成都高新技術產業開發區部分商家大門深鎖，房仲業者表示業主因手頭緊，正亟欲出售店面求現。成都著名的觀光景點武侯祠，元旦假期商店街竟門可羅雀，店主無奈表示沒有人有錢買東西。

不過分析師認為，在包括雙11、聖誕節等各大消費季都結束過後，中國大陸這個月起才會真正感受到貿易戰帶來的刺骨寒冬，中國社科院學部委員、人行前貨幣政策委員會委員余永定日前就表示，經濟增長放緩的問題必須盡快處理，如果經濟增長不能維持一定增速，那麼所有問題會更加惡化，其他如結構調整、經濟體制改革等長期問題也將無從談起。

更有學者認為北京政府正面臨有史以來最嚴峻的考驗。Enodo Economics首席經濟學家喬伊利瓦（Diana Choyleva）表示，在她觀察大陸市場過去20年的經驗中，她嚴重擔心中國共產黨還有沒有能力維持這場改革大秀。

(中時電子報)