北京火爆文創「故宮彩妝」因品質不良全面停產

2019年01月06日 12:53 旺報 孫曜樟

拜清宮宮鬥劇高收視率之賜，北京故宮所推出的文創商品「故宮口紅」，也瞬間爆紅賣的風風火火，然而在上市不到1個時間，「故宮淘寶」微博卻在5日發表一條消息指稱，故宮淘寶原創系列彩妝，從外觀到內質仍有很多進步空間，將全線停產，已預售的產品將正常發貨。消息曝光令不少人感到驚訝。

故宮淘寶昨日轉發一條彩妝試色微博時配文稱，感謝所有聲音，每一條意見我們都有認真閱讀記錄。故宮淘寶原創系列彩妝，從外觀到內質仍有很多進步空間。所以我們決定，全線停產，不斷完善，直至把最好的推送給大家。已預售出的訂單會在年後春季陸續發貨(會略有富餘數量上架)，請勿擔心。

隨後，故宮淘寶在評論中回應表示，彩妝產品「涉及到膏體配方改良」，口紅外觀回饋不夠份量高級，膏體順滑流暢度和顏色都有進步空間。眼影珠光顆粒不夠精細，部分顏色有飛粉現象。腮紅粉色挑人，橙色尚可。點翠藍色實用度欠佳。

2018年12月10日，故宮口紅、故宮美人面膜上市發佈會在北京舉行，隨後陸續推出眼影、腮紅、高光等「故宮彩妝」原創產品，在網路上引發熱議，現在傳出因品質不良全線停產，讓不少人感到驚訝，據了解，從故宮彩妝自推出到全線停產改良，還不滿1個月時間。

(旺報 )