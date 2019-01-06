五股交流道改善 侯友宜：親自到政院溝通

2019年01月06日 11:49 中時 葉德正

國道一號五股交流道交通壅塞是地方夢魘，新北市交通局提交的可行性報告雖獲已獲交部審議通過，但後續政院做成計畫、環境影響評估到土地徵收粗估要再花4年時間，還有建設時間約3年，新北市長侯友宜6日前往當地視察，強調將親自到政院溝通縮短行政流程，前期則先從號誌、緊急應變下手，不能讓汐止交通大亂事件重演。

因台六十五線因未直接銜接國道一號，台六十五線五股端的新五路、楓江路周邊，車流嚴重交織，每逢上下班時間必塞，車流更回堵綿延數里。

新北市政府2016年送出改善工程的可行性評估報告，規劃自台六十五線新增匝道，跨越楓江路口，直接銜接北入匝道上國一，避免與平面車流互相干擾，同時也延伸北出匝道，跨越楓江路，再銜接新五路，避免往新莊方向車輛受到楓江路口號誌干擾，已獲交通部審議通過，將送行政院。

侯友宜說，後續行政院核定可能要花很長一段時間，還有環評還差，加上徵收土地可能要四年，民眾沒有耐心等下去，願意直接到行政院國發會去拜託加快速度，後續行政流程也要加快，目前內閣可能總辭，他會盡快安排時間與現任或未來新的國發會新主委碰面。

侯友宜說，在還沒蓋好之前，因這路口牽涉高公局、公路總局與新北交通局三單位，三個單位要加強聯繫管道，在號誌、指揮交通與緊急應變加強，避免再發生汐止交通大亂。

(中時 )