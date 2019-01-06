尷尬了！掃街遇何志偉 陳思宇笑喊：想看你腹肌

2019年01月06日 12:56 中時 吳堂靖

北市立委補選進入白熱化，民進黨何志偉、「柯家軍」陳思宇6日首度正面交鋒，雙方均於上午10點赴太平市場掃街，何率大同區7里長陪同，陳則帶領大批人馬助陣，兩陣營短兵相接，陳團隊高喊「凍蒜！」，兩人短暫握手後，陳思宇突然說「聽說你腹肌練得粒粒分明，下次想看」何尷尬微笑，未多作回應。

北市立委補選倒數21天，各陣營積極備戰，民進黨候選人何志偉、「柯家軍」陳思宇6日均選在太平市場掃街，兩陣營從掃街接前就開始暗中較勁，陳原定10點受訪，臨時提早10分鐘，而陳一進入市場掃街，何志偉隨即出現受訪，並說「今早才知陳也會來，出來從政都很辛苦，為每一位候選人說加油」。

面對民調領先，何志偉今大陣仗率7位大同區無黨籍、綠營里長助陣；陳思宇則帶領大批柯家軍成員掃街，拿著與柯P合照的立牌，高呼「白色力量、國會發光」口號，兩方人馬在市場內強碰，陳思宇、何志偉首度握手寒暄，陳笑說「 聽說你腹肌練得粒粒分明，下次想看」何則搞笑作拱手姿勢，未多加回應，整個過程不到20秒。

面對對手陳炳甫傳將找新北、台中、高雄市長站台，媒體詢問陳思宇下一步規畫？陳說，聽完覺得是五星級陣容，好像是選總統陣仗，自己覺得滿羨慕，好多大咖來助陣，強調「雖然我們無黨無派，但市長說走就會出名，就一步一步慢慢走，把知名度、支持度走出來」。

陳思宇透露，一直在跟年輕團隊思考，如何更貼近民心，現在祕密籌畫完全不同形式，就像第一次不是用造勢大會、演唱會，是用政策說明會，第二步會有更琅琅上口的方式。媒體追問是否推出專輯？陳說，希望推出有旋律、音樂的東西，讓大家更容易記得，詳情先賣個關子。

對於陳炳甫找大咖站台，何志偉表示，每場選舉的主角，應該是人民，他的大咖就是每個願意鼓勵他、幫他加油的人，讓他更進步更努力的市民。媒體詢問是否會找新任黨主席幫忙站台嗎？何則說，身邊有一樣理念的朋友，就是我的大咖。

另外，何志偉今帶著大同區7位里長陪同掃街，媒體詢問是否因九合一大選，他有幫忙里長，所以里長現在站出來相挺？何說，他在媒體服務快10年經驗，滿喜歡在地方主持活動，感謝里長不嫌棄讓他主持幾場活動。

(中時 )