台鐵明起測試新票務系統3天 最快10日上線

台鐵現行票務系統已使用14年，為整合訂票系統購票、付款等流程，台鐵耗資10.7億元建立新一代票務系統。（報系資料照）

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台鐵現行票務系統已使用14年，為整合訂票系統購票、付款等流程，台鐵耗資10.7億元建立新一代票務系統，原訂在明（7）日起開放團客預定3月7日以後出發班次，但台鐵副局長杜微今表示，由於新代票務系統尚有零星小問題，將在7到9日進行測驗，若演練結果完全沒有狀況，才會在10、11日正式上線。

台鐵第四代票務系統原訂在明日上線，開放團體旅客預訂3月7日後的出發班次，但杜微表示，合作建構新系統的中華電信仍未完成百分之百的KPI（關鍵績效指標），還有約1％左右未完成，所以會稍微延後上線時間。

杜微說，目前新系統的問題都很細小，例如旅客購買了一張記帳票，若要退票時，更換車次有時會出現小狀況，或是退票後票內金額可能無法成功退回旅客帳戶。

杜微表示，將在7到9日為新代系統做測試，若測試完畢確定已完全沒有問題，就可在10、11日正式上線，開放團客訂票使用，但若還是無法達成百分百的KPI，時間就會再延後。

杜微強調，雖然上線時間稍微延後，但還是會讓旅客能訂購3月7日後的車次，且中華電信在元旦期間也有加速修正問題，應很快就可以順利上線。

台鐵資訊中心主任彭坤炎指出，新代系統上線後，訂票網頁將不再以行政作業為導向。團客可以新系統預定3月7日後出發的班次；一般旅客則是約3月初起，可預訂14日後的班次，直到新系統完全上線後，舊系統才會下架。

彭坤炎說，新系統網頁會顯示車廂剩餘座位數，並納入自動分段功能，自動組合行程車票。舉例而言，若民眾查詢台北到花蓮車票，發現沒有直達車票，但台北到宜蘭、宜蘭到花蓮分別有座位，售票系統就會一起顯示車廂與座位，民眾不必再分兩段查詢購買。

另外，新系統會結合「台鐵e訂通」APP，未來民眾線上付款後，可利用QR code掃描進出閘門，也可在家自行列印車票。彭坤炎表示，目前台鐵僅與中國信託合作辦理線上付款服務，尚未提供第三方支付服務。

(中時 )

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