《翻爆旺美食》排再久也要吃～拉麵控人生必吃清單

2019年01月06日 12:01 中時電子報 綜合報導

◎怕你吃不飽！道樂屋台免費加麵

想吃日式拉麵不用專程飛到日本，鄰近台北士林夜市的道樂屋台拉麵，可以吃到原汁原味的日本拉麵，值得一提的是鹽味豚骨湯頭，可以調整濃郁或清淡，各系列分為一般、味玉、豪華，自行選擇配料份量，還可以免費加麵一次，是拉麵愛好者心中平價且CP值高的口袋店家。

◎沒排隊呷嘸！老占元拉麵擄台胃

說到拉麵，很多人腦海浮現用豬大骨熬煮的濃郁日式拉麵，雖然好喝，但湯頭較油喝多易膩，想來碗清甜爽口的好吃拉麵，一定要來林口老占元拉麵大王，嚐嚐以雞骨及蘿蔔清燉的台式拉麵，湯頭清淡不膩又甘甜，是林口有名的排隊名店，每到用餐時刻，沒有排隊肯定吃不到。

◎日魂台灣味！九湯屋拉麵人氣旺

苗栗市府前路上1間日式拉麵店，鄰近校區開業約3年，在一片「貴桑桑」的拉麵市場裡，殺出一條「俗又精緻」的高品質路線。店內布置走簡約風格，但卻不失日式風味，沒有高級的裝潢，卻把節省下的成本投資在食材上，「九湯屋」充分展現日本魂台灣味。

◎大胃王最愛！榞拉麵多元豚骨風

「您想品嘗味美料實在的拉麵嗎？」位於W台中市沙鹿區國王商圈內榞拉麵創始店，距靜宜大學非常近，附近不少家庭與學生常會來用餐。店內湯頭、醬料、叉燒與溏心蛋完全不假他人之手，分量也很豪邁，就是要呈現多元的豚骨風味給消費者！

◎台灣好女婿！純正口味秒飛日

位於嘉義市國華街的山崎拉麵，老闆鹽谷翔平來自東京，結婚後跟著太太回嘉義定居。老闆說，到嘉義後吃過很多家日本料理店，卻都找不到日本正宗的味道，於是憑著自己對料理的熱情，開了這家拉麵店，開店2年多以來仍堅持日本正宗口味。

◎忠於日原味！廣田師傅下重本

台日混血的廣田師傅的拉麵店，從硬體到軟體都以日本原味為首要條件，絲毫不馬虎，讓人踏進店內，就有如置身日本吃拉麵。

(中時電子報)