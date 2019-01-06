NBA》東區前2強對決！暴龍讓字母哥白忙一場

2019年01月06日 12:04 中時電子報 黃及人

Kawhi: 30p, 6r, 6a, 5s



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排在東區前2名的公鹿與暴龍，6日對決再度形成「字母哥」阿提托康波與里歐納德的球星火力秀，儘管阿提托康波拿下43分、18籃板驚人數據，暴龍仍靠先發得分全都上雙，終場123比116力挫地主公鹿，總算拿下本季對戰首勝！

上半場雙方互有領先，暴龍第3節先發火力全開，轉眼擴大領先到兩位數，不過阿提托康波挺身而出，隻身帶領公鹿重新追近到2分，此時換成里歐納德展現球星價值，跟席亞卡、伊巴卡聯手在讀秒階段取得10分領先，公鹿宣告大勢已去。

暴龍能在少了主控羅瑞的劣勢下，仍在客場取得本季遭遇公鹿首勝，關鍵還是里歐納德貢獻30分、6助攻、6籃板與5抄截，席亞卡也有30分進帳，伊巴卡25分、9籃板及5助攻，范維利特21分、8助攻，丹尼格林12分、9籃板。

只是暴龍過於依賴先發狀況仍未改善，板凳球員竟然總共只拿5分，出手15次只進1球，看來只能等待羅瑞、瓦蘭丘納斯等傷兵趕緊歸隊，暴龍目前29勝12敗，重新從公鹿(27勝11敗)手上搶回東區龍頭位置，卻不知能維持多久。

(中時電子報)