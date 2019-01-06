朱立倫開嗆蔡英文：無權將兩岸推向動盪！

2019年01月06日 12:20 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

近期兩岸因「九二共識」、「台灣共識」、「一國兩制」等議題，再度登上新聞版面，前國民黨主席、新北市長朱立倫，在沉潛數日後，首度做出回應，他指出，蔡總統，「您不承認九二共識，但請不要刻意曲解九二共識的內涵，更無權要求所有國人隨您起舞，將兩岸推向動盪」。

朱立倫今上午在臉書表示，「九二共識」、「一中各表」，就是依據《中華民國憲法》架構而生的，它不該、也絕對不會與「一國兩制」畫上等號。

朱立倫強調，他同時也要提醒蔡總統，中華民國是自由民主的社會，民進黨可以有《台獨黨綱》，「賴清德院長可以公然主張台獨」，國民黨當然可以堅持九二共識，您無權要求各政黨不要再講九二共識！

此話一出，吸引大批網友回應，留言迅速衝到近6千則，其中批評聲浪佔多數「朱市長，當國民黨、中共、民進黨還在各自表述，就代表92根本沒有共識」、「誰在曲解？你怎麼不去對著習近平聲明？該對外講的不敢對外講，你們國民黨最令人唾棄的就是永遠砲口對內不敢對外，而蔡英文則是對外不對內」、「上央視專訪的時候怎麼不嘴？見習近平的時候怎麼不嘴？只敢對台灣人說三道四」。

更有網友嗆「通篇都在說蔡英文，為何連習近平都不敢提？不是應該要有一句『習主席，九二共識是一中各表，不是一國兩制』，講話勇氣還比不上蔡」、「全世界只剩國民黨還在騙！習根本不願意給中華民國生存空間，國民黨發出這種聲明真是令人痛心」。

(中時電子報)