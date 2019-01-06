邱彰爆他任內「失策」 怒嗆前總統李登輝閉嘴！

邱彰爆李登輝任內失策，導致台灣軍功業落後，如今台灣才會飽受對岸飛彈威脅。(中時資料照片)

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中時電子報

前總統李登輝接受日本《產經新聞》專訪，昨訪談文稿刊出下半篇，他提及兩岸關係，認為習近平為擴大黨內權力基礎，未來將加強對台的統一工作，採取的手段便是「切香腸戰術」，不僅是祭出武力，更將對經濟、科學技術、學術交流等方面逐一併吞，也直言台灣政府與人民對於對岸相關布局、作為的危機感太薄弱，而知名律師邱彰轉發了相關新聞，竟細數李登輝任內「失策」，要他閉嘴！

邱彰臉書po文。(翻攝自邱彰臉書)

邱彰今早在臉書轉貼前總統李登輝受訪的新聞，開口便罵：「李登輝，閉嘴！」，表示1991年蘇聯解體，當時烏克蘭繼承蘇聯3500家軍工業，有望成為世界最重要的軍事大國，「但是因為烏克蘭當政者的胡搞，政策常常180度大轉彎，終於導致烏克蘭經濟崩盤，1000萬人出走」。

而這跟李登輝有什麼關係呢？邱彰接著說，當時全世界都注意到烏克蘭傑出的軍功人才並準備挖角，台灣軍方也派人前往談判，「但被李登輝及其親日大臣們喚回，因為怕日本不高興」，反觀中國大陸，卻在今年1月3日以「嫦娥4號」登陸月球背面，也成功建造航母遼寧號，「都是因為搶到烏克蘭傑出的人才」。

再說到日本，邱彰表示日本接受了美國F22的部分技術，有了可跟中、美、俄相抗衡的力量，然台灣的軍工業卻是落後，飽受對岸東風飛彈的威脅，邱彰痛批：「這一切都是拜李登輝之賜，這一個自稱日本人及日本人的兒子，永遠不會得到台灣人民的原諒」，還要蔡英文不要步他後塵，免得成為「民族罪人」。

(中時電子報)

朱立倫開嗆蔡英文：無權將兩岸… 小英要求縣市首長不能講九二共識…

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