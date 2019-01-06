一張圖證種電毀濕地 他怒揭真相轟政客全嘴上愛台

2019年01月06日 12:25 中時電子報 戴安瑋

前台大醫院副院長王明鉅在臉書上發文和圖。翻攝王明鉅臉書

民進黨政府為達到2025廢核政策，台灣沿海現正廣設太陽能光電版，前台大醫院副院長王明鉅今分享一張布袋八區廢鹽田濕地照片，為一怪手在群鳥中為太陽能光板施工，他砲轟說，再這麼瘋狂的做下去，真的完成2000萬瓩容量目標時，可能全台灣將再也看不見任何候鳥；政客們全是嘴上愛台灣。

王明鉅在臉書上發文說，臉書朋友前天分享了怪手與白鷺鷥齊飛的相片給他，他徵得原PO蘇先生同意，在這兒分享給大家。蘇先生一月四日發文，告訴大家這是民國90年廢棄的布袋八區廢鹽田濕地；這個濕地將鋪上一堆太陽光電板開始種電，這些太陽光電板除對鳥類有影響，更重要的是這片濕地就毀了。

他說，他不是濕地專家，但他相信這些近20年前被廢棄的鹽田要有相片中的這許多鳥類來棲息，一定也需要相當長的時間才可能達成；將在這片廢鹽田濕地上種電，他相信和2025廢核政策，要從2016年底的91萬瓩，8年內提昇到2000萬瓩有關。

王明鉅表示，台灣太陽光電潛力在世界地圖上並不突出，再加上下雨多雲甚至霧霾等等自然條件限制，太陽光電一年8760小時裡面只有不到14%的時間能發電，而且更大的問題是太陽光電板目前把太陽能轉換成電能的效率還不夠好，所以需要很大很大的面積才能發足夠的電。

他以全世界第54大規模的台電彰濱太陽光電廠為例，它的太陽光電板容量10萬瓩，要用掉140公頃(42萬3千坪)的土地，一年發電1.3億度；台灣土地面積實在太小，能有多少土地，能這樣被拿來鋪上這麼大面積的太陽光電板來發電嗎?

他用幾個數據方便大家比較，台積電公司一年耗電100億度；目前仍在運作，也希望它能繼續延役的核二廠，一年發電160億度電；已經花了3000億，只要再二、三年就能商轉發電的核四1號機，只用200公頃土地，一年可以發電超過108億度電；全台灣一年總發電量大約2700億度電。

如果真的要在2025之前將太陽光電板容量增加到2000萬瓩的話，就算全部是以台電這麼巨大最有經濟規模優勢的作法來作，也需要2萬8千公頃，等於一整個台北市大的濕地農地埤塘與屋頂。但一年也只能發電250億度；如果真的這麼瘋狂的做下去，真的完成了2000萬瓩容量這個目標的時候，可能全台灣將再也看不見任何候鳥。

王明鉅說，雖然2025廢核的能源政策被公民投票否決了，落實與貫徹這項政策的電業法第95條第1項也被公民投票否決了，但大選與公投之後，執政者明白說「目標不變」；經濟部依舊拿著再生能源條例當擋箭牌，仍舊要用怪手在每塊只有鳥住沒有人住的濕地上，打上一根一根基椿，鋪上一片又一片一天只發電4小時的太陽光電板；政客們全是嘴上愛台灣，事實上他們最愛的是自己。

(中時電子報)