1360元就增1萬名粉絲! 陸官媒披露大陸文娛業數據流量造假產業鏈

2019年01月06日 13:03 中時 楊家鑫

隨著大陸社會民生水準持續提高，娛樂產業成為資本湧入的熱門領域，卻也因此孳生許多問題。大陸新華社日前披露，在「數據為王」的背景下，數據流量造假問題已成為困擾大陸影視文娛行業發展的痼疾，備受輿論詬病。例如某電視劇33天播放點擊量達309億次，最多的一天高達14億次；某電影票房十幾億元，被曝同一影廳15分鐘播放一場。還有網路商家專門「刷數據」，30元人民幣（下同；約合136元新台幣）就可以增加視頻1萬次的播放量，300元就能增加1萬名粉絲。

新華社報導指出，近期大陸各種文娛行業數據流量涉嫌造假事件頻出。流量明星「買熱搜」「買粉絲」一擲千金；影視作品也被曝出「刷流量」「買收視」，行業數據流量造假問題引發熱議。

報導稱，在大陸網路上，電視劇播放量破紀錄的消息層出不窮，當人們還在為某電視劇網播200億次的紀錄驚訝時，另一部劇集便以破400億次的網播量緊隨而出。不僅總播量驚人，電視劇日播量也讓人瞠目結舌，一些劇集的最高日播量竟然高達16億次。

然而，截至2017年12月，大陸網民規模不到8億，與那些動輒上十億次日播量的數字相比，意味著大陸每個網民每天平均要貢獻2至3個播放量。

報導指出，當流量意味著金錢時，一條依附在流量數據上的影視產業造假鏈條暗流湧動。某傳媒公司提供的包括初級粉絲、仿真粉絲、精品真人粉等價格從每萬次45元到1000元不等，刷量點讚價格是3元100個。還有很多網路商店，只需花費30元就可以增加一條短視頻1萬次的播放量，10元可以買200個讚、20元可以買500個讚，300元就能增加1萬名粉絲。

報導強調，假數據裁剪了一整套「皇帝的新裝」，包括粉絲數、熱搜話題榜、收視率、點擊率等，榜單層出不窮，幻化出各種「影響力」操控輿論、左右資本市場估值。這些「注水」的數字，既不能反映出真實的市場情況，也不能指導市場的良性操作，更不能反映大陸電視劇拍攝的真實狀況。這已成為毒瘤，毒害大陸文娛發展。

(中時 )