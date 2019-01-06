陸打擊國企貪腐 清理高爾夫球卡47張回收超過5700萬

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大陸打擊貪腐的目標也包括大型國有企業。中新社報導稱，中共中央第九巡視組在向中遠海運集團黨組反饋巡視情況時指出，上屆中央巡視反饋的突出問題尚未有效解決。高爾夫球卡問題就在其中。目前中遠海運集團黨組已下達「死命令」，要求所有高爾夫球卡必須在規定時間內全部清理完畢。已累計清理高爾夫球卡47張，回收資金1256萬元人民幣（約合5700萬新台幣）。

大陸中新社報導指出，在上屆中共中央巡視反饋意見中，中遠海運集團存在高租金船、海工產品去庫存、高爾夫球卡、「靠船吃船」等問題。備受社會關注。

報導稱，拿高爾夫球卡的整改來說，上屆中央巡視結束後，原中遠集團、中海集團黨組就已對公款打高爾夫球的4名幹部給予免去黨政領導職務、黨內嚴重警告、行政記大過等處分處理，並責令其個人承擔相關費用。新集團成立後，集團黨組對全系統高爾夫球卡進行徹底排查，對留存的101張球卡統一封存、擇機處置。

報導指出，不過，對公款打高爾夫球的處置，某些幹部仍存在錯誤認識，認為打高爾夫球是國際化運動，高爾夫球卡只是暫時封存，說不定哪天風頭過後還可以重新啟用，導致高爾夫球卡處置工作進展緩慢。

報導稱，目前中遠海運集團黨組已下達「死命令」，要求所有高爾夫球卡必須在規定時間內全部清理完畢。已累計清理高爾夫球卡47張，回收資金1256萬元人民幣。

據公開資料，中遠海運集團是大陸最大的航運企業，全球大型海洋運輸公司之一，中華人民共和國53家由中央直管的特大型國企之一。

(中時 )

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