小英要求縣市首長不能講九二共識 吳敦義批太荒唐

2019年01月06日 12:50 中時 盧金足

國民黨主席吳敦義稱讚台中市長盧秀燕是特優市長，兩岸和平，一中各表，台灣永續和平，確保台澎金馬的安全，大家共同的決心就是拚經濟。（盧金足攝）

國民黨主席吳敦義6日到台中市出席九合一選舉感恩活動時表示，蔡英文總統擔任陸委會主委時，有次立委質詢九二共識議題，她答詢時說一中各表的九二共識，是1992年兩岸談判過程，我方立場是「各自表述、一個中國」，雖然她講成顛倒，但至少懂的九二共識這個事實，現在她卻忽略九二共識的存在，蔡總統不只健忘，還是政治性的健忘，要求縣市首長不能講九二共識，吳痛批實在太荒唐。

吳敦義表示，國民黨要拚經濟，不要像民進黨拚鬥爭，連「東廠」都使出來，蔡總統忽略九二共識，以貞觀之治、玄亦武門之變為例，本來就是事實，「蔡總統你不能說忘掉了，歷史事實就是歷史事實」，誰都不能忘掉，尤其是政治性的忘掉。

「因為有這個基礎，才能兩岸和平！」吳敦義指出，蔡總統在前總統陳水扁時代擔任陸委會主委，2000年7月6日立法院委員會接受立委質詢時，立委質詢兩岸之間九二共識，一中各表議題， 當時蔡英文答詢表示「兩岸之間所謂一中各表的九二共識，在1992年兩岸談判過程，在我方立場「各自表述，一個中國」，但他講成「一個中國、各自表述」，但至少她懂的九二共識這個事實。

吳敦義強調，「一個中國、各自表述」是海基和海協兩會經過兩年的談判，因國家定義沒有得到完全共識，後來海基會將各種不同論述，從中間找到提陸方第七條看法，與我方第五條看法接近，及其中文句接近簽核當時的總統也是國民黨主席李登輝，核定「卅五個字」的資料，由海基會傳真給海協會，就是1992年的11月3日傳真過去。

吳敦義說，大陸方面回電已收，但陸方要報層峰許可才能算數，等到1992年11月16日將這大體上是表達尊重並接受雙方換文結果的卅五個字，後來才有1993年，辜汪在新加坡的第一次會議，沒有1992年的共識一中各表，就沒有1993年辜汪在新加坡的會談，如果沒有這個基礎，就沒有2015年前總統馬英九與大陸主席習近平在新加坡馬習會，也是在一中各表的九二共識主張，才能有這些成果。

吳敦義指出，今天《中國時報》的一版頭條可以看出這九二共識內容，歷史事實差一個字都不行，「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義雙方同意用口頭聲明方式，各自表達」，這卅五個字的九二共識，蔡英文總統完全忘掉，漠視歷史事實的九二共識。

他也表示，前總統馬英九當選之後，大陸時任總書記胡錦濤邀請國民黨組團到大坴去訪問，與胡錦濤等人除了商量開放陸客來台辦法，還有直航三通，及針對台生和台胞、台商在大陸可以就業、讀書，請大陸多照顧，保障人身安全，兩岸不要做烽火外交，不要互挖牆角，雙方省下來的錢多做建設和福利。

(中時 )