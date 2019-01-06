小女兒趁媽失智奪父遺產？2個姊姊看不下去

示意圖。(達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

北部地區男子10多年前過世，其妻也在5年多前得失智症，由小女兒擔任監護人照顧，不過婦人的長女和次女去年到國稅局查詢亡父的遺產，發現妹妹獨占父親550萬存款和房產，2名姊姊還指控妹妹對母親照顧不妥當，聲請當媽媽的監護人。

判決書指出，婦人老公1998年過世，當時婦人長女及次女將印章證件交給妹妹處理父親後事。而之後婦人小女兒離家出走多年，直到2012年老婦人動手術行動不便，當長女安排母親入住長照中心時，沒想到小女兒突然冒出來，不惜帶人到長照中心鬧事，執意要接母親一起同住，2名姊姊更在去年發現妹妹疑似私自繼承父親550萬元遺產及房子。

對於2名姊姊指控私吞遺產，小女兒表示，父親生前就說要把房子送給她，因為當時父親生病所以遲遲沒有過戶給她，後來她就將房子過戶在自己名下，而姊姊們都有分到父親遺產，她沒有獨吞。雖然長女及次女聲稱妹妹照顧母親不周到，但家事調查官實地訪視婦人生活情況，發現小女兒細心照顧母親，婦人也說喜歡與小女兒同住。

法官調閱國稅局遺產稅資料，確認婦人丈夫過世時有留下一幢房子，及550萬元存款，小女兒雖然細心照顧母親，卻對父親遺產去向交代不清，法官認為小女兒處理遺產時非公正無私，為避免姊妹紛爭，應該避免小女兒單獨擔任婦人監護人，裁定由次女和小女兒共同監護母親，另外指定長女會同開具財產清冊，監督媽媽財產使用情形。

(中時電子報)

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