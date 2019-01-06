陳吉仲為何不先擔心1800億養豬產業？朱學恒神解背後原因

2019年01月06日 13:24 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

非洲豬瘟疫逼進台灣，養豬戶如臨大敵，要求政府全面禁止廚餘餵食豬隻，但農委會一直態度不積極，早先更打臉雲林縣率爾禁止廚餘。對此，宅神朱學恒諷農委會代主委陳吉仲人真好，不先替一千八百億的養豬產業擔憂，反為環保署操心環境問題，越俎代庖的作為「真是佛心來著」。

有媒體提到，農委會憂心禁用後，無處可去的廚餘將被隨意丟棄，造成嚴重環境問題，遲遲不肯鬆口。朱學恒今(6)日在臉書上說，仔細想想，農陣出身的陳吉仲真是一個好人，不把一千八百億的養豬產業當第一順位擔憂，還替環保署擔心環境問題，真是佛心來著。

朱學恒指出，如果非洲豬瘟真的進來之後，大量撲殺也不剩甚麼豬可以用廚餘養了，不然小英大人幹嘛叫我們要搶救滷肉飯？他說，「只是吉仲太擔心環保問題了，也許他也想當環保署長吧？畢竟農陣出身的覺青甚麼都可以做啊！」

熟悉農委會的人士表示，農委會不願鬆口全面禁止廚餘，在現實上可能面臨執行的難題，但消極的作為根本欠民眾「噹」，不過，網友的看法更朝陰謀論思考。

一位網友的留言最能綜合眾人之見，他說，千萬不要懷疑陳吉仲的愛國心，理由有四：一、可以增加中東人士來台觀光意願；二、美豬可以順利入台，化解美方壓力，進而簽訂貿易協定；三、團結台灣，炮口一致對外；四、小英聲望破百，超越貞觀之治，小英之治流傳千古。他最後自嘲以上是他夢到的啦。

(中時電子報)