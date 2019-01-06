誇張 陸網友「翻牆」遭罰千元 被控「建立非法定信道國際聯網」

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中時
林勁傑

中國大陸境內在俗稱「網絡長城」的防火牆下，境外網站諸如Facebook、Youtube 等均無法進入，但不少人會利用vpn（虛擬私人網絡）等方式「翻牆」瀏覽受封鎖網站。不過，大陸官方近年對「翻牆」加強管控。在廣東和重慶，分別有人因為「翻牆」，被公安以「擅自建立、使用非法定信道進行國際聯網」為由作出行政裁罰1000元人民幣(下同，約合台幣4500元)和調查。

香港01報導，「廣東公安執法信息公開平台」上公布一則來自韶關市公安局的行政處罰書。被處罰人朱某某由於「擅自建立、使用非法定信道進行國際聯網」，有違《計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》第六條和第十四條規定，公安處以警告並處罰款1000元人民幣。

網傳消息指，朱某某真名為朱雲楓，他用自己的手機安裝翻牆軟件藍燈（lantern Pro），連接到自己家的寬頻網絡「翻牆」上網，最近一周登錄487次。另有網傳的一張「被傳喚人家屬通知書」圖片顯示，來自重慶的黃成成也因為「翻牆」，同樣被控「擅自建立、使用非法定信道進行國際聯網」，遭重慶市公安局於1月4日中午傳喚調查。

據《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》第六條規定，計算機（按：電腦）信息網絡直接進行國際聯網，必須使用郵電部國家公用電信網提供的國際出入口信道。任何單位和個人不得自行建立或者使用其他信道進行國際聯網。

第十四條則規定，違反規定第六條、第八條和第十條的規定的，由公安機關責令停止聯網，給予警告，可以並處人民幣15000元以下的罰款；有違法所得的，沒收違法所得。

(中時 )

向明清任大陸武警第二機動總隊副…

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