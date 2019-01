教宗方濟各任命特使來台 出席3月聖體大會閉幕

2019年01月06日 15:55 中時 陳建瑜

《梵蒂岡新聞網》昨報導,教宗方濟各已任命聖座萬民福音傳播部部長費洛尼(Fernando Filoni)樞機主要為教宗特使,3月將出席在台灣舉辦的「第4屆全國聖體大會閉幕典禮」。外交部今表示,費洛尼與我關係良好,一向關心台灣天主教會發展,此次是費洛尼首度應邀訪台。

該報導指出,聖座新聞室5日發表公告,「教宗方濟各任命聖座萬民福音傳播部部長斐洛尼樞機為教宗特使,前往台灣參加第4屆全國聖體大會閉幕典禮。這項活動將於2019年3月1日在嘉義教區舉行。」

報導提及,本屆大會主題為「我的一切泉源都在祢內」(詠八十七7),徽標呈現出聖爵盛裝著基督聖血。

外交部指出,天主教會嘉義教區訂於3月1日在雲林縣立體育館舉辦「第四屆全國聖體大會」,教廷方濟各頃任命萬民福音部(Congregation for the Evangelization of Peoples)部長費洛尼樞機為教宗特使來台參加大會。

外交部說,我天主教會主教團去年5月赴教廷述職,曾邀請教廷高層來台主持大會。教宗現指派主管全球牧靈福傳的萬民福音部部長費洛尼樞機來台,充分彰顯對我天主教會的重視及我與教廷關係的堅實友好。

外交部表示,聖體大會是天主教會重要宗教活動,教廷前曾指派教育部長韋薩迪樞機主教(Giuseppe Card. Versaldi)來台出席2016年全國聖體大會,並傳達教宗方濟各的祝福。

外交部強調,竭誠歡迎教宗特使費洛尼樞機主教訪台出席天主教盛會。政府將持續與教廷攜手合作,共同致力促進宗教自由,深化各項合作與交流,繼續扮演教廷及世界各國推展慈愛關懷及促進和平不可或缺的合作夥伴。

