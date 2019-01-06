林濁水：四老意見在黨主席選後將醱酵擴大

2019年01月06日 13:37 工商 崔慈悌

獨派四大老的呼籲引發民進黨內激烈爭議，民進黨大老林濁水今天表示，四老的意見在黨主席選舉後仍將醱酵甚至擴大。四老的的主張的確是不利休養生息，如果實踐，更將掀起翻天覆地的爭議。但「不是翻天覆地才是大破大立？才是民進黨唯一的機會？」

針對李遠哲、高俊明等獨派四大老公開呼籲蔡英文2020退選，並呼籲總統回歸憲法，退居第二線讓新閣揆放手施政。林濁水今天在臉書貼出他在美麗島電子報的評論。

林濁水指出，四老的呼籲掀起了政壇激烈的爭議，雖然蔡總統奮力回擊，但他認為，四老的意見是當前政治結構的脈絡中堆拱起來的，結構性的條件看不出會因為總統的回擊而破壞，所以爭議應該在黨主席選舉後仍將醱酵甚至擴大。

林濁水表示，四老似乎認為只要換人選，2020總統就會歸民進黨勝選似的。由於兩年執政之後，民進黨領袖個個受重傷，民望都在低點，要在未來短短一年多時間期間拉升到足以一拚，都非常困難。所以目前一些立委態度只是立委席位不要被總統候選人拉低到剩下個位數就謝天謝地了，許多主張蔡英文退選的人，目標也往往只是這樣而已。

他說，四老回歸憲法的主張嚇到了不少人，被嚇壞的，既包括一部分呼應敗選的民進黨要大破大立主張的，也包括一些過去站在憲法規定一再批評總統侵犯閣揆職權，不利於內閣順利施政的人。

林濁水以「葉公好龍」故事來形容這些人，喜好龍的葉公，龍真的來找他卻嚇壞了，他說，回歸憲法的訴求完全符合大破大立的精神。只是許多說大破大立的，聽到回歸憲法，卻認為會造成太過於劇烈的衝擊，不利於民進黨「團結起來」休養生息。

「這就奇怪了，大破大立和休養生息可以是一回事嗎？」他認為，很明顯的民進黨遇到了到底要貨真價實的大破大立，還是虛張聲勢的大破大立的問題。「許多人說要大破大立只是依著葉公好龍的故事演出而已」。

林濁水指出，休養生息的策略完全是青蛙自煮的策略，民進黨該採取嗎？無論如何現在追求的策略不應該是「沒有爭議」地、平安地休養生息，而是在進入爭議中求突破，爭議愈大，帶來的突破性才會愈大，可以讓民進黨在爭議中突出自己的開創性和優越性。民進黨應該清楚地認識到沒有爭議也等於沒有任何突破的著力點。

他說，當總統愈攬權不放，政府效能愈差，那麼為什麼不回歸憲法文本的運作？既然我國是雙首長制國家，那麼憲政運作與其比照美國，不如比較運作起來更好更穩定、政府更有效率、清廉度更高西歐，傾向內閣運作的雙首長制國家。

他說，由西方民主國家實際運作的例子來看，四老回歸憲法的主張完全站得住腳，是智慧的選擇。依據當前的民調，民進黨如果總統換人選，雖然比較好，但是好處只在於可以讓立委不要掉得太不像話而已，總統仍然難逃輸局。

他認為，如果能加上肯定對社會造成劇烈衝擊的回歸憲法，那麼民進黨勢必主導掀起政治大辯論，在當前整個社會憲政知識高度貧乏的現實上，辯論中民進黨肯定擁有突圍而出的優勢，將使總統、國會的選舉都有一搏的機會。

他也建議配合推動憲改，在憲改之前，由民進黨團內部先行對新閣揆的信任投票，以強化閣揆施政的正當性和能量。這樣一來選情固然可以獲得重大助力，更重要的，民進黨將帶動台灣走向憲政的新紀元，在歷史上留下無法抹滅的重大貢獻。「蔡總統又何妨讓自己成為這歷史時刻的國家領袖」。

(工商 )