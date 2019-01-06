廚餘養豬1155場一周內登錄 農委會：否則禁止飼養

非洲豬瘟中央災害應變中心6日召開「非洲豬瘟最新疫情與因應作為」記者會，農委會代理主委陳吉仲（見圖）宣布，除了環保署列管357場廚餘養豬場外，剩餘1155場未列管的廚餘養豬場必須在一週內通過環保單位檢核，否則就要改飼料餵養或退場。（劉宗龍攝）

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農委會副主委黃金城（右）表示，違規攜帶肉品驗出非洲豬瘟病毒愈來愈密集。（游昇俯攝）
非洲豬瘟中央災害應變中心6日召開「非洲豬瘟最新疫情與因應作為」記者會，農委會代理主委陳吉仲（中）宣布，除了環保署列管357場廚餘養豬場外，剩餘1155場未列管的廚餘養豬場必須在一週內通過環保單位檢核，否則就要改飼料餵養或退場。（劉宗龍攝）

因應國內檢測出肉品感染非洲豬瘟病毒案例頻率愈來愈高，風險大為提升，為避免相關豬肉製品流入廚餘，造成國內養豬場防疫的破口，非洲豬瘟中央災害應變中心今（6）日臨時召開第三次會議，決議國內1155場未向環保單位申請廚餘再利用許可的養豬場，一周內需正式登記檢核，否則將禁止其飼養。

農委會代理主委陳吉仲表示，為防堵非洲豬瘟，農委會要求廚餘養豬業者落實高溫蒸煮，並自去年12月25日提出廚餘養豬轉用飼料、退場等補助措施，目前已有239場轉用飼料，但由於近來肉品驗出非洲豬瘟病毒頻率愈來愈高，風險提升，故除原經環署管制的357場廚餘養豬場，要求尚未登錄的1155場亦須於一周內取得環保單位廚餘再利用檢核，否則禁止飼養。

農委會副主委黃金城表示，針對違規攜帶肉品，農委會迄今已檢出10例帶有非洲豬瘟病毒，從啟動檢測措施至第一例出現間隔65天，12天後出現第二例，再17天出現第三例，第4、5例間隔0天，今年1月3日出現第8例，但才隔一天，5日又檢出第9、10例，檢出頻率愈來愈密集，顯示非洲豬瘟入境風險愈來愈高。

環保署環境督察總隊副總隊長林左祥表示，經環署列管357場養豬場，經實地訪查，一般均會煮到沸騰、超過一小時，甚至會加蓋悶熟，防疫上較無顧慮，未來將要求業者通過廚餘再利用檢核，才能繼續用廚餘養豬，以降低疫病傳播風險。

黃金城並指出，目前檢出病毒的違規肉品來自大陸各省分，顯示出其境內全面汙染的狀況，針對旅客違規自疫區攜帶豬肉品入境，自去年12月18日提高罰鍰至20萬元，迄今遭重罰案件計有44件，全都是來自中國大陸，越南籍旅客及越配已知不要攜帶，唯獨陸籍旅客及陸配仍會攜帶。

此外，44件遭罰20萬元案例有一個月繳款期限，將從本月19日起催繳。農委會主任秘書張致盛表示，若為國人（陸配）逾期未繳，將依規定提交行政催討，非本國籍旅客若出境未繳清罰鍰，便會禁止其再度入境，是否祭出更強的管制措施，則會再透過跨部會討論。

(中時 )

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