長輩亂餵這罐「止咳藥水」 男童抽搐險喪命

男童送醫示意圖。(圖/達志影像)

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中時電子報

小孩生病不能亂餵成藥！有媽媽在臉書社團上發文表示，本月3日幼稚園老師發現兒子身體不適，突然狂冒汗抽搐，接著嘔吐後癱軟失去意識，緊急送醫發現是藥物過量中毒，才想起是阿公阿嬤餵食大人用的「甘草止咳水」造成。醫生表示，「該藥水內含鴉片酊，不能給小朋友喝」。

止咳藥水含鴉片酊，男童險送命。(翻攝爆料公社)

有網友在臉書社團《爆料公社》上表示，兒子在幼稚園突然大哭，之後狂冒汗抽蓄，接著嘔吐、癱軟失去意識，老師趕緊將他送急診，醫院立即做抽血、電腦斷層等檢查，之後又轉院到長庚，在加護病房觀察，最後醫生表示，是藥物過量中毒，裡面成份有鴉片酊，可能會導致暫時休克，甚至致命。

原PO這才想起是阿公阿嬤心疼孩子夜咳，餵食甘草止咳水造成，她表示「我們以為這就是藥水而已，沒想到這麼嚴重，現在知道不能給孩子用了」並說，「小孩千千萬萬不要飲用(這藥水)，因為很多案例都是這樣」、「感到自己或是小孩身體不適要就醫要看診，並遵守醫生所開的配方藥吃」、「不要自己再當醫生了」。

文章一出，引起許多網友回應，不少網友表示，「今天才知道這藥水孩童不能食用」有家長回應「當初三歲半的小女兒也是誤食了一整瓶感冒藥水，出現語無倫次，幻覺，嚇壞了立刻送急診」。

另有網友表示「除非咳到肺快出來程度，不然別碰這藥水」、「當年在軍中就是這樣的藥害我差點被送去戒毒，還害我的保險全沒了」有醫療相關背景的網友回應，「我以前在部隊做尿篩，感冒喝這個藥的阿兵哥每個都嗎啡陽性，屢試不爽」。

(中時電子報)

文章來源：爆料公社

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