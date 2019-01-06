廟會遶境陣頭放鞭炮擾民 台南環保局開罰

2019年01月06日 13:40 中時 程炳璋

台南市6日廟會一早燃放鞭炮，遭網友抱怨擾民。（程炳璋攝）

台南市中西區與南區6日各有廟會遶境活動，不少民眾抱怨假日補眠遭鞭炮聲吵醒，台南市環保局稽查發現，南區一家廟宇陣頭違規在上午7時前就燃放鞭炮，將開罰3000元，中西區尚未發現違法燃放。

台南市環保局表示，廟會遶境合法燃放炮竹時段為上午7時至晚間10時，台南市6日共有兩處廟會送天師遶境，分別為南區鹽埕北極殿與中西區八吉境、關帝廳廟會。

台南市環保局蒐證，鹽埕北極殿一早共分兩隊出發，各有8頂神轎、16個陣頭，兩隊人數共有1800人。中西區八吉境與關帝廳廟會共有12頂神轎，50個陣頭，人數約1200人。

兩處廟會6日一早各自出發遶境，沿途燃放鞭炮助勢，時間長達1小時，網路上立刻引來網友抨擊，網友怒批一大早還在補眠，就被鞭炮「morning call」，感嘆是無法防禦的噪音攻擊，網友大酸「8+9」（八家將）文化已是台南市日常生活一部份，討論以後買房要慎選，避開有陣頭繞境的區域。

八吉境關帝廳建醮主委邱莉莉6日參與遶境起駕儀式，她代替廟宇向民眾道歉，坦承有陣頭鞭炮燃放離譜了點，但廟會活動難免，希望居民體諒。

台南市環保局表示，6日兩處送天師活動在市區遶境一整天，其中南區廟會7時以前就燃放4次鞭炮，環保局蒐證開罰，根據噪音管理法每次罰款3000元。中西區陣頭雖沿路燃放鞭炮，但未在違法時段，尚不開罰。

(中時 )