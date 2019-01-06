獨家》預立醫療照護諮商 貧戶補助最快2月初上路

2019年01月06日 13:36 中時 林周義

亞洲第一部保障病人權益的專法《病人自主權利法》今（6日）上路，年滿20歲、心智能力健全者，可在進行「預立醫療照護諮商」（ACP）後，先行預立醫療決定（AD）。衛福部醫事司司長石崇良表示，ACP收費上限為一小時3500元，未來低收入戶、中低收入戶可免費進行諮商，最快將在2月初實施補助。

《病主法》上路後，年滿20歲的民眾可至衛福部公告的77家醫療院所，進行ACP，經核章證明後，簽署AD。一旦發生特定狀況，如末期、不可逆轉的昏迷、植物人、極重度失智或其他政府公告的疾病時，可依照原先決定，選擇是否實施維持生命治療，或接受人工營養及流體餵養。

ACP最高收費上限為一小時3500元，為讓低收入戶、中低收入戶也能善終，石崇良透露，貧戶補助最快將在2月初上路。至於2至6級失能居家老人，則在6月以前實施補助。未來低收入戶、中低收入戶與失能居家老人，都不需自費進行ACP。

根據《病主法》規定，ACP團隊需由一名醫師、一名護理師及一名心理師或社會工作人員組成，提供意願人簽署AD的相關資訊。石崇良表示，以最高上限3500元的收費來看，平均下來一人只能分到約1000元，還未算上水電成本，院方等於賠錢進行，鼓勵民眾積極響應。

簽署AD之後，反悔怎麼辦？石崇良表示，民眾可隨時變更AD決定。若在臨床治療時改變心意，院方需以最新的醫療決定為主。他舉例，民眾在簽署AD時若選擇拒絕維持生命治療，但在臨床上卻說「醫師救救我」，醫師就需為他急救。

為提供便民的E化服務，衛福部已建置安寧緩和醫療、器官捐贈及預立醫療決定（AD）整合資訊系統平台，並新增「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」及「器官捐贈同意、撤回同意書」自然人憑證線上簽署功能，可將簽署註記流程由平均21天縮短至3天以下，預計將有652萬人受惠。

(中時 )