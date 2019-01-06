民進黨黨主席投票林佳龍提台灣3點期待

民進黨黨主席選舉6日投票，前台中市長林佳龍（圖中）前往北屯區四里活動中心投開票所投票。（張妍溱攝）

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民進黨主席選舉6日投票，前台中市長林佳龍在北屯區立委補選候選人王義川的陪同下，前往北屯區四里活動中心投開票所投票。林佳龍表示，對新選出的民進黨主席有3點期待，第1是台灣優先，第2黨政同步，第3是團結勝選。

林佳龍表示，這次黨主席補選是在民進黨最困難的時刻，敬佩2位候選人挺身而出帶領民進黨。期待新當選的黨主席能夠秉持台灣優先的精神，捍衛台灣主體性，把台灣放在最優先的地位，要以台灣人的利益、主體性做為一切主張的基礎。

第2期待黨政同步，林佳龍說，因為民進黨是執政黨，黨主席要作為一個能夠協調溝通、推動政務的主席，協調包括總統、行政院、各部會還有立法院的朝野各黨派，甚至是民間各方面力量，讓黨政同步。

第3是團結勝選，林佳龍認為，在這個困難的時刻，民進黨要以能夠勝選人選來做為未來提名的標準，只有公平透明，團結所有黨內外的力量，才能贏得總統跟立委勝選。

林佳龍感謝台中市黨部，把這次黨主席補選的投票所設在北屯北區，這是民進黨提名立委補選候選人王義川的選區。他肯定王義川在接受黨徵召之後，短短不到三個禮拜的時間，知名度從不到一成衝到到七成，支持度也倍增，也呼籲所有的台中市民能夠支持王義川，讓會做事的林佳龍團隊有服務市民的機會。

王義川也表示，這次選舉接受黨徵召將全力以赴，呼籲大家給認真的林佳龍市府團隊，繼續為全民服務的機會，他會全力打拼守護台中捷運、守護台中的建設。

針對總統呼籲各政黨不要再談九二共識，林佳龍表示，九二共識是2000年後發明的名詞，現在已經被中共狹隘定義是一國兩制，讓中華民國沒有存在的空間，台灣人一定都不會接受。

他期待新主席能「台灣優先」，如果從這個角度出發，九二共識已經越來越沒有模糊空間，大家應該跟總統站在一起，捍衛台灣優先，拒絕一國兩制這種九二共識。

媒體問到林佳龍身為黨的中生代，對於民進黨內部檢討聲音不斷，是否會親自參與改革？林佳龍回應，民主政治就是人民作主的政治，一切基礎都要回到人民，以這樣的角度來看，就一定要深耕基層。這次地方選舉所透露的訊息，也告訴民進黨要走出去接地氣，自己十幾年來其實在台中做的工作就是如此，也還會繼續走人民路線，做民進黨跟人民的橋樑，隨時反映民意。

近來發生三起重大治安事件，林佳龍表示，期待新市府團隊在過去4年奠定的基礎上，做得更好，過去4年台中治安評比在六都中都是數一數二，翻轉外人對台中治安的印象。能做到有案必破，這樣市民就不會擔憂，也全力的支持在第一線拼治安的警察同仁。

(中時 )

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