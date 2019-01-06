NBA》贏得驚濤駭浪！柯瑞飆42分領勇士險勝

2019年01月06日 13:34 中時電子報 黃及人

and with THAT, this game has more made threes than any single game in @NBA history (41)



Happened on a Steph #SPLASH💦, of course ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/apSJqbtWGS — Golden State Warriors (@warriors) 2019年1月6日

勇士本季碰上國王，都要贏得如此驚濤駭浪嗎？靠著柯瑞單場投進10顆三分球，且攻下全場最高42分，勇士最後以127比123驚險擊退國王，取得本季對戰3連勝，只是這3場比賽勇士都贏得很險，總共勝分也才不過11分而已。

勇士表現不如過往4季穩定的問題，在這場比賽充分展現，儘管首節靠著「兄弟」柯瑞、克雷湯普生領軍打出15比0，首節就轟43分高分，沒想到接下來兩節換成國王射手海爾德三分砲火全開，打完前3節，勇士反以96比103落後。

幸好勇士末節一開始又打15比2，也讓比賽重新陷入僵局，此時柯瑞挺身而出，最後2分03秒完成「三分打」，帶領勇士取得123比121超前，隨後雙方各進1球，直到柯瑞最後9.4秒穩穩兩罰俱中，才好不容易幫助勇士留住客場勝果。

除了柯瑞再次展現三分神射功力，杜蘭特也替勇士貢獻29分、9助攻與5籃板，「浪花弟」克雷湯普生20分，卓雷蒙格林12分、7助攻與7籃板，庫克10分，可是勇士內線問題再現，包含盧尼、傑瑞柯、喬丹貝爾等人表現相當低迷。

國王有辦法緊咬比分不放的關鍵人物，就是投進生涯新高8顆三分球的海爾德，他攻下全隊最高32分，另有4助攻、5籃板，賈斯汀傑克生28分，波達諾維奇17分、7助攻與6籃板，考利史坦14分、13籃板及6助攻。

(中時電子報)