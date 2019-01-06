阿鴻直播賣水果創百萬業績 代言潮牌也賺進7位數

2019年01月06日 14:15 中時 林淑娟

藝人余政鴻（阿鴻）直播賣水果就破百萬業績，代言潮牌服飾也賺進百萬代言費！阿鴻去年3月加入陳昭榮創立的「阿榮嚴選」直播，演過不少本土劇深受婆媽喜愛的他，愛吃水果、對水果頗挑剔又常親自上市場採買，直播介紹水果時更能貼近婆媽胃口，光櫻桃、水蜜桃、草莓、哈密瓜、葡萄等水果品項就累積超過百萬業績，連一盒近3000元的高級草莓也瞬間秒殺完售，讓他多了個「水果王子」稱號。

余政鴻之前曾接演民視八點檔《春花望露》、《幸福來了》、《實習醫師鬥格》等劇。固定在6點半上線跟網友搏感情，有著好廚藝的他也常常現場示範如何烹煮料理，頗受女性觀眾的喜歡。他笑說剛開始加入「阿榮嚴選」時，是固定下午1點到點直播，當時他在《幸福來了》戲份也不少，所以常常是拍戲拍到早上，然後趕緊趁空檔補眠，再趕到「阿榮嚴選」直播，再接下午的外景，接著又進棚拍戲，就這樣循環了好幾個月，都是靠意志力才能撐得下去，「我才知道昭榮哥、葉子姊當初趕拍八點檔的痛苦」。

也因為這樣的堅持，讓余政鴻總算獲得回報，身高182公分有著標準模特兒外型的他，獲得大陸知名潮流品牌相中，成為年度代言人，代言費高達七位數台幣。為此他之前特地向「阿榮嚴選」、《實習醫師鬥格》劇組請假前往江蘇出席代言記者會，沒想到記者會後，品牌方想說可否請余政鴻多留一天，好拍攝代言宣傳照。但由於他趕著要隔天回台參與直播，本來想請廠商再協商其他時間拍攝，沒想到廠商想打鐵趁熱，超霸氣立刻緊急電話召集攝影團隊，帶著所有器材，連拍攝用的背景紙都帶來，現場找了空間立刻開拍。

當時室外是0度左右，而且要拍攝的服裝大多數是2019的春夏款服裝，余政鴻雖然身上滿是雞皮疙瘩，仍敬業直接上陣拍攝。他笑說因為現場工作人員都是男生，加上拍攝時間緊迫，就算沒有遮擋他也是可以現場直接換穿衣服，但唯一讓他尷尬的是，就是廠商為了禮遇他，整個行程幫他請了三個助理，於是拍照時，變成一個助理幫忙拉領口避免衣服弄壞妝容，一個幫他脫褲子，一個幫他換穿鞋，頂級待遇卻讓他笑說：「第一次被男生脫褲子，是不會尷尬，但感覺怪怪的。」還好拍攝過程一切順利，也讓廠商很滿意。

(中時 )