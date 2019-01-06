阿鴻直播賣水果創百萬業績 代言潮牌也賺進7位數

余政鴻代言大陸潮牌。（星潮服飾提供）

友善列印
中時

藝人余政鴻（阿鴻）直播賣水果就破百萬業績，代言潮牌服飾也賺進百萬代言費！阿鴻去年3月加入陳昭榮創立的「阿榮嚴選」直播，演過不少本土劇深受婆媽喜愛的他，愛吃水果、對水果頗挑剔又常親自上市場採買，直播介紹水果時更能貼近婆媽胃口，光櫻桃、水蜜桃、草莓、哈密瓜、葡萄等水果品項就累積超過百萬業績，連一盒近3000元的高級草莓也瞬間秒殺完售，讓他多了個「水果王子」稱號。

余政鴻之前曾接演民視八點檔《春花望露》、《幸福來了》、《實習醫師鬥格》等劇。固定在6點半上線跟網友搏感情，有著好廚藝的他也常常現場示範如何烹煮料理，頗受女性觀眾的喜歡。他笑說剛開始加入「阿榮嚴選」時，是固定下午1點到點直播，當時他在《幸福來了》戲份也不少，所以常常是拍戲拍到早上，然後趕緊趁空檔補眠，再趕到「阿榮嚴選」直播，再接下午的外景，接著又進棚拍戲，就這樣循環了好幾個月，都是靠意志力才能撐得下去，「我才知道昭榮哥、葉子姊當初趕拍八點檔的痛苦」。

也因為這樣的堅持，讓余政鴻總算獲得回報，身高182公分有著標準模特兒外型的他，獲得大陸知名潮流品牌相中，成為年度代言人，代言費高達七位數台幣。為此他之前特地向「阿榮嚴選」、《實習醫師鬥格》劇組請假前往江蘇出席代言記者會，沒想到記者會後，品牌方想說可否請余政鴻多留一天，好拍攝代言宣傳照。但由於他趕著要隔天回台參與直播，本來想請廠商再協商其他時間拍攝，沒想到廠商想打鐵趁熱，超霸氣立刻緊急電話召集攝影團隊，帶著所有器材，連拍攝用的背景紙都帶來，現場找了空間立刻開拍。

當時室外是0度左右，而且要拍攝的服裝大多數是2019的春夏款服裝，余政鴻雖然身上滿是雞皮疙瘩，仍敬業直接上陣拍攝。他笑說因為現場工作人員都是男生，加上拍攝時間緊迫，就算沒有遮擋他也是可以現場直接換穿衣服，但唯一讓他尷尬的是，就是廠商為了禮遇他，整個行程幫他請了三個助理，於是拍照時，變成一個助理幫忙拉領口避免衣服弄壞妝容，一個幫他脫褲子，一個幫他換穿鞋，頂級待遇卻讓他笑說：「第一次被男生脫褲子，是不會尷尬，但感覺怪怪的。」還好拍攝過程一切順利，也讓廠商很滿意。

(中時 )

王陽明寵妻無極限！ 結婚3周年送… 打定主意過好日子 「最美董座」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。