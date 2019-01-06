妙齡正妹租屋不繳費搞失蹤 房東開門驚見...

示意圖，與本文無關。(圖片來源:Pixabay)

友善列印
中時電子報

一名40歲的新手房東，於前年年底將位於台北市中山區一處大樓套房租給一25歲吳姓女子，吳女卻以各種理由拖欠房租，更傳割腕照給房東，讓她嚇得趕緊到租屋處，卻看到房子被弄得慘不忍睹，讓她「驚嚇到快昏倒!」。

據《蘋果日報》報導，房東表示她前年年底才將房子重新整修、購入新家具並出租，就連油漆都重新粉刷過後才出租給吳女，不料吳女卻以「出車禍、去墮胎」等理由積欠大筆房租，水電費也沒繳。

去年7月，房東因連絡不上吳女至租屋處敲門，卻發現應門的是一對陌生男女，對方並稱僅是借住，而後房東便再也聯繫不到吳女，直至11月，吳女傳來割腕照片，讓她嚇得趕緊報警。

房東指出，在她進到租屋處時，才發現整間房間被弄得髒亂不堪，不僅浴室十分髒臭，垃圾桶內的衛生紙、雜物等爆滿；套房內的小冰箱一打開更是惡臭撲鼻，有多瓶過期調味料、飲料，與2顆滲液雞蛋。房間地板也滿是男用內褲、保險套外包裝、菸蒂等垃圾，甚至牆壁上也有多處大塊汙漬。

房東無奈表示，房子是父親留給她的，本想利用出租租金作為理財運用，未料第一次當房東就遇到這種惡房客，雖取回房子，但因沒拿到欠租租金，且需清理、家具換新並繳交水電費、管理費等，初步估計至少損失6萬以上，已對吳女提出背信罪控告。

(中時電子報)

怵目驚心！台東千隻斑紋鳥疑遭毒… 魔鬼藏在細節 詐騙集團「e」瞬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。