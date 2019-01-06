妙齡正妹租屋不繳費搞失蹤 房東開門驚見...

2019年01月06日 13:51 中時電子報 柯毓庭

一名40歲的新手房東，於前年年底將位於台北市中山區一處大樓套房租給一25歲吳姓女子，吳女卻以各種理由拖欠房租，更傳割腕照給房東，讓她嚇得趕緊到租屋處，卻看到房子被弄得慘不忍睹，讓她「驚嚇到快昏倒!」。

據《蘋果日報》報導，房東表示她前年年底才將房子重新整修、購入新家具並出租，就連油漆都重新粉刷過後才出租給吳女，不料吳女卻以「出車禍、去墮胎」等理由積欠大筆房租，水電費也沒繳。

去年7月，房東因連絡不上吳女至租屋處敲門，卻發現應門的是一對陌生男女，對方並稱僅是借住，而後房東便再也聯繫不到吳女，直至11月，吳女傳來割腕照片，讓她嚇得趕緊報警。

房東指出，在她進到租屋處時，才發現整間房間被弄得髒亂不堪，不僅浴室十分髒臭，垃圾桶內的衛生紙、雜物等爆滿；套房內的小冰箱一打開更是惡臭撲鼻，有多瓶過期調味料、飲料，與2顆滲液雞蛋。房間地板也滿是男用內褲、保險套外包裝、菸蒂等垃圾，甚至牆壁上也有多處大塊汙漬。

房東無奈表示，房子是父親留給她的，本想利用出租租金作為理財運用，未料第一次當房東就遇到這種惡房客，雖取回房子，但因沒拿到欠租租金，且需清理、家具換新並繳交水電費、管理費等，初步估計至少損失6萬以上，已對吳女提出背信罪控告。

(中時電子報)