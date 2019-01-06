不能多加班導致敗選？民進黨想要2020輸更慘嗎？

2019年01月06日 14:09 中時 季節

民進黨主席參選人卓榮泰5日聲稱，「一例一休」讓勞工不能如願加班賺錢是民進黨去年九合一選舉敗選的原因之一。看到這種言論，不禁讓人感到困惑，莫非卓先生看到的一例一修條文，跟一般民眾看到立法院兩度修正通過的不一樣，才會如此解讀？如果他有幸當選黨主席，用這樣的態度理解面對勞工議題，2020年選舉民進黨只怕會輸的比2018年還慘。

民進黨執政後，2016年底修改勞基法，創造了「一例一休」，但相較於修法前，每周正常工時維持40小時不變，每天正常工時上限維持8小時不變，每月加班工時上限也維持46個小時不變，到底哪裡讓想加班的勞工不能加班了呢？

那次修法最大的差別，是每周在例假之外增設了休息日，等於每周40小時的正常工時由六天分配變成五天分配，問題是一天上限8小時，原本5天就可以分完了，因此在修法前其實多數企業勞工早以周休二日，放假日並未變多，但民進黨政府卻已增設休息日為由，砍了勞工的7天國假，害許多勞工一年下來上班日和工時不減反增，當然讓勞工不滿。

雖然那次修法，在休息日加班費規範上，有做一小時就要給4小時加班費的規範，可能讓雇主嫌成本變高乾脆不要讓勞工加班，問題是扣掉周休一個月上班日有22天，單月加班上限46小時，不在休息日加班在平日加班的話，一天加2小時也加滿了，畢竟修法後上班日加班費並未提高，沒有雇主成本變高不想讓勞工加班的問題，那為何修法後會因此就讓需要需要加班多賺錢的勞工不能加班呢？邏輯上說不通。

更重要的是，勞工需要的是加班還是錢呢？如果不用加班薪水就足以養家餬口，哪個勞工會沒事想要狂加班？數據上看，2016年12月一例一休制訂實施，2017年1月和2月，相較於前一年，服務業與工業平均加班工時反而增加了0.2小時。不過加班費 1681元，較去年同期增加187元，增加比率高於加班工時的提高。這或許是得利於休息日做一算四的規定，既然加班費增幅高於加班工時的增加，那對勞工而言，到底哪裡吃虧呢？可惜的是，2018年1月民進黨政府修改一例一休規定，取消休息日加班做一算四規定，讓需要賺加班費的勞工加班費減少，也讓不想多加班想放假的勞工，有可能因此動輒被雇主要求假日加班一兩小時，說好的周休二日形同具文，自然普遍引發勞工不滿。

況且值得進一步思考的是，需要加班錢才夠用，表示薪水太低，薪水低是相較於物價而言，目前國內最貴的當然就是房價、房租，此外育兒成本也很高，但我們的政府到目前為止，有蓋出足夠多的公宅、公托降低民眾開銷嗎？有努力增加非自住者的房屋持有成本，遏止建商和投資客惡意炒高房價害一般人買不起房的行為嗎？都沒有，政府唯一想到的方式，就是讓勞工多加班，來改善薪水不夠用的問題。

然而動不動加班工時過長有很多負面效果，人不是機器，工作時間過長效率一定會下滑，對老闆而言同樣花錢結果勞工的效率下滑，不划算。對勞工而言，一天工作十幾小時的話，還有時間運動嗎？常說國人缺乏運動導致健康不佳，難道不是因為工時普遍過長造成的？工時過長，還有時間回家好好用心陪伴、教育子女嗎？問題兒童、不良青少年是怎麼來的？恐怕跟這也脫不了干係。

甚至也因為低薪，導致大家根本就不敢生小孩，因為養不起，想養得起就要復出狂加班健康出問題又沒時間陪伴教導小孩的代價。少子化、國民健康不良、兒童缺乏父母教導都是很嚴重的社會問題甚至是國安問題，結果我們的政府卻只想用會讓這些問題進一步惡化的多加班，來解決低薪問題，而非從根本減輕民眾的負擔，是無能為力還是不願意為了多數民眾，得罪少數既得利益者？答案似乎很明顯。

蔡英文領導下的民進黨，才剛剛慘敗，結果可能的繼位者卻打算進一步往蔡英文的錯誤方向推進，果真如此，2020年，民進黨恐將流失更多勞工和基層民眾的選票，因為民眾不需要一個只會開出錯誤藥方的無能執政黨。

(中時 )