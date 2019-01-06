五角大廈爆離職潮？美參謀長請辭

2019年01月06日 13:45 中時電子報 吳映璠

五角大廈驚現離職潮！5日美國國防部參謀長斯維尼（Kevin Sweeney）宣布請辭，這是繼前國防部長馬提斯、發言人懷特於去年底相繼辭職後，美國防部一個月內第3位高官宣布辭去工作，新年伊始，五角大廈就陷入愁雲慘霧之中。

據財經內幕（Business Insider）報導，斯維尼5日宣布辭去美國防部參謀長職位。這位司令部少將在辭職聲明中表示，「經過2年國防部工作歷練，我認為現在正是轉換跑道到私人部門的適當時機」，斯維尼也表示非常榮幸能與國防部的男女同事共事。

值得注意的是，這已是五角大廈1個月內第3位高官請辭。上月底在美國總統川普執意自敘利亞撤軍隔日，前美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）宣布辭職，還在辭職信中建議川普應該找一位想法與他更接近的人選接任

繼前美國國防部長上月底宣布請辭，五角大廈發言人懷特（Dana White）也在新年前夕、12月31日宣布辭職，儘管懷特並未對外說明請辭原因，不過美國有線新聞網（CNN）今年8月曾報導，國防部多名職員抱怨懷特濫用權力，稽查人員也已就這些申訴對懷特進行調查。

面對接續而來的離職潮，五角大廈陷入愁雲慘霧之中。據「新聞週刊」（Newsweek）、「國會山莊報」（The Hill）報導，匿名的國防部員工表示，五角大廈現在氣氛相當詭譎，員工情緒也相當低落，「一股對未知未來的恐懼感正壟罩大家」，「原本以為會一直與你共事的夥伴突然不在了…。」

(中時電子報)