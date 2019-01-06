NBA》拓荒者無視哈登狂飆 斬斷火箭6連勝

2019年01月06日 14:02 中時電子報 黃及人

就算「大鬍子」哈登6日仍拿38分、7助攻與5籃板的誇張數據，連10場得分破35、連12場得分破30，可惜光靠他一人的瘋狂火力，仍沒辦法幫助火箭扭轉場上局面，火箭最後以101比110不敵地主拓荒者，無奈中止最近6連勝。

整場比賽的勝負關鍵在於哈登上半場火力徹底失常，投15中3，含三分球投8中0，半場只拿9分，且有5失誤，連帶造成火箭進攻節奏大亂，拓荒者趁勢靠著利拉德、麥科倫與紐基奇3人火力，打完上半場，取得59比46領先。

可是哈登下半場回神，光在第3節，就有13投8中，含三分球投6中3，單節獨拿20分的瘋狂火力演出，可惜整體氣勢仍在地主拓荒者那邊，雙方差距始終維持在10分上下，也讓哈登的這次瘋狂得分秀，沒法幫助火箭連勝下去。

哈登連10場得分破35，一舉超越「小皇帝」詹姆斯在2005-06年球季的9場，成為史上第2長的紀錄，距離「小飛俠」布萊恩在2002-03年球季的連13場最長紀錄，只剩3場差距，連12場得分破30則跟杜蘭特並列現役第1。

只可惜哈登這次瘋狂飆分，並沒替火箭帶來勝利，主因是隊友並未給予足夠火力支援，小瑞弗斯21分，卡培拉與吉拉德格林各有13分；拓荒者則以紐基奇25分、15籃板表現最佳，麥科倫24分，利拉德17分、12助攻與5籃板。

(中時電子報)