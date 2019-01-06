華人首位藝術鑑定博士！葉國新國父紀念館辦講座大爆滿

2019年01月06日 14:15 中時 李依璇

葉國新引領聽眾走進國際藝術品鑑定拍賣之旅，獲得全場近2百位聽眾的喝采。（李依璇翻攝）

華人首位藝術鑑定博士葉國新在國父紀念館，生動具體地「解開中國字畫的達文西密碼—鑑定書畫真偽並不難」。（李依璇翻攝）

國父紀念館1月「文化講座」特邀墨海樓國際藝術研究機構創辦人、華人首位藝術鑑定博士葉國新於5日下午在國父紀念館演講廳，與民眾分享「鑑定書畫真偽並不難」，深入淺出地「解開中國字畫的達文西密碼」。現場眾星雲集，包含收藏家、藝術家、拍賣家及書畫家等名人聚集，此場演講豐富民眾文化視野，更開啟民眾對藝術之喜好。

演講中除了講解全球藝術市場概況、鑑定基本概念及以西方藝術創作方法學為理論基礎所建立系統化、科學性的「繪畫／書法真偽評估表」，更以其多年走訪全球著名博物館的經驗、取得的珍貴一手資料，在短短二小時中分析他鑑定出極具文物歷史價值的胡適手稿，如何將垃圾變黃金的故事。同時鑑定並找回中國當代油畫名家周春芽先生28年前稀有的早期畫作等等實務案例。

場中亦開放Q&A時間，葉國新向民眾強調，藝術投資已成為藝術愛好者資產配置之一，但藝術「做假」及「詐騙」的猖獗，人人應該學會基本鑑定功夫。所以將畢生著作《墨海春秋 - 古今書畫藝術鑑藏研究》套書中的內容不吝傳授民眾，連行家基本術語，如開門、生貨、新加坡等等，都讓民眾學得開懷大笑，原來魔鬼藏在細節裡，辨識真偽需要真功夫。

國父紀念館長梁永斐在該場專題講座進行前，也大讚葉國新不僅是學有專精的學者，也是優秀的藝術家，更是國際級的鑑定家、拍賣官，集4項專才於一身，是國家不可多得的人才。

梁永斐進一步說明，葉國新是英國倫敦都會大學藝術鑑定學博士，曾任師大美術系、台藝大學書畫系助理教授、全台最高藝術獎助學金—英國SPEY/查爾斯王子基金會藝術獎學金台灣區評審委員會主席、刑事警察局鑑識科等公家單位書畫鑑定講師、歐美藝術基金總顧問及財團法人臺北市黃君璧先生美術獎助文教基金會首席研究員。

值得注意的是，葉國新更是華人第一位榮獲英國「藝術鑑定學」博士學位，長年為世界各地藏家及拍賣公司鑑定書畫作品，為橫跨產學兩界，集藝術家、學者、鑑定師、拍賣官等四重於一身，是臺灣在國際藝術鑑定界的新銳權威，與國際科學鑑識專家李昌鈺博士是跨域的好友，並甫在北市警局鑑識中心開講，以分享提升同仁偵辦相關偽造詐欺案的專業知能。

此外，葉國新為了鋪設鑑定傳承的橋樑，特別在北市精華的地段打造一座同時具備圖書館與鑑定中心功能的「墨海樓藝術鑑賞博物館」，希望能夠分享知識、藏書與藝術品，可以有個閱讀、鑑真、聆聽講座及學術交流的空間，演講會後葉國新也表示，隨時歡迎對藝術有興趣的朋友來坐一坐。

(中時 )