台日鐵道友好 台鐵後天起推彩繪信濃鐵道

2019年01月06日 14:08 中時 李宜秦

台鐵局與日本信濃鐵道株式會社在去年3月26日簽訂友好鐵路協定。（台鐵提供）

台鐵局與日本信濃鐵道株式會社在去年3月26日簽訂友好鐵路協定，雙方同名車站「田中站」也相互締結為姊妹車站。為推廣鐵道旅遊與促進雙方友好，雙方列車進行互換塗裝，台鐵今（6）日表示，將於後天（8日）推出EMU500型列車彩繪信濃鐵道115系列車，本次彩繪預計持續3年，主要行駛於西部幹線。

台鐵局表示，日本信濃鐵道自去年11月15日起，將其115系列車彩繪成臺鐵局的EMU100型自強號列車，並行駛於信濃鐵道全線間（輕井澤站至妙高高原站）。

為展台日鐵道友好，台鐵局也將於後天（8日）起，推出EMU500型列車彩繪信濃鐵道115系列車，信濃鐵道彩繪列車首航任務預計是由彰化開往竹南的第2524次區間車，彰化站開車時間為上午10點11分，本次彩繪將持續3年到2022年為止，該列車主要行駛於西部幹線，預期將掀起新一波的追火車熱潮。

此外，信濃自去年5月7日至今年3月31日期間，與台鐵進行票券交流活動。使用過集集一日券的台灣旅客，只要到信濃鐵道指定窗口，就可免費兌換「輕井澤2日周遊券」。若持台鐵各級列車車票，票中起訖站包含花蓮站，或車票有加蓋花蓮站證明章者，也可兌換輕井澤2日券。

而日本旅客若使用過信濃鐵道「輕井澤2日周遊券」或「輕井澤－長野一日周遊券」，在活動期間持票券至台鐵台北站、新竹站、二水站售票窗口，可免費兌換平溪深澳線、內灣線或集集線一日周遊券之一。

(中時 )