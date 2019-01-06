魔鬼藏在細節 詐騙集團「e」瞬間騙光鞋商貨款

2019年01月06日 14:11 中時 胡欣男

又見電郵竄改障眼術！台中某鞋商林姓業務日前遭詐騙集團鎖定，仿造他常聯繫的廠商電子郵件，1個字母「e」的差別，讓林姓業務被騙走數十萬元貨款。

警政署165反詐騙專線指出，林姓業務與A公司業務有一筆應付款項，詐騙集團侵入A公司電郵系統，仿造原本的電子郵件帳號「[email protected]」，設立名稱相似的「[email protected]」，並以此假帳號發信給林姓業務，謊稱原帳戶因稅務問題整併中，要求變更匯款帳戶至瑞典北歐斯安銀行的境外帳戶。

林姓業務不疑有他，核對新的帳戶資料正確無誤後，以傳真銀行方式直接匯出新台幣數十萬元。孰料5天後，真的A公司通知並未收到匯款，林姓業務連忙找出當初聯繫的電郵內容，發現假帳號竟多了1個e字母，驚覺詐騙。「e」字之差，讓其公司損失數十萬。

刑事局預防科表示，詐騙集團抓準一般商務客慣用電子郵件的弱點，打著請款公司或內部高層名義，謊稱因特殊狀況需要更改匯款銀行帳號，甚至附上高層主管親筆簽名的授權書取信於人，並以名稱十分類似的假電子郵件帳號，例如，將帳號中的英文字母o改成數字0，或偷偷在帳號裡增減字以假亂真。

此外，警方也發現，有些詐騙集團本身是資安高手，破解密碼直接駭入公司的電子郵件系統，假冒真正的郵件帳號發信，若匯款者疏於做第二道確認，匯出款項就會全數被歹徒提領光，等真正的請款者催繳貨款，為時已晚。

刑事局呼籲，電郵雖便利但安全堪慮，易遭攔截冒用，若交易方突然要求更改匯款帳戶及帳號資料，務必循原有連絡方式與其再次確認。公司內部應落實資安管理，研擬防杜駭客入侵措施，以免成為詐騙集團眼中的肥羊。

(中時 )