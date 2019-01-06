呂秀蓮：民進黨如果不改造 人民就會改造它

2019年01月06日 14:17 工商 崔慈悌

民進黨今天舉行黨主席補選，前副總統呂秀蓮今天表示，她已經脫離民進黨，但還是要叮嚀，新的情勢已經出現，民進黨如果不改造，人民就會改造它，她也呼籲大家要共同把這艘船開好，慎選明年的舵手。

民進黨今天舉行黨主席補選，由前行政院秘書長卓榮泰對上台灣民意基金會董事長游盈隆，被認為是「保英派」與「反英派」之爭。

呂秀蓮今天受訪時表示，她已經脫離民進黨了，祝福參選人，但也肯定這次選舉「有兩個人出來競選，這比一個人競選要好」，希望無論是誰當選，當選後請依照他自己的競選承諾好好改造民進黨。

她說，民進黨如果不改造的話，人民會改造它，因為新的情勢已經完全出現了，這次她的座談請很多藍營的人參加，就是要超越政黨，「我已經不管民進黨了」。

呂秀蓮強調，台灣所有政黨有320個政黨，不過就是320艘小船，真正的大船是福爾摩沙號，要共同把這艘般開好，呼籲大家要慎選明年的舵手。

此外，針對習近平談話，呂秀蓮表示，這代表沒有九二共識了，維持現狀也不可能，未來必須要有新的方式，「習五條都說出來了，還有什麼維持現狀可言？蔡英文也已經用行動不再維持現狀」。

她說，「九二共識」過去講的，現在已經不存在，從習近平的談話可看出，只有「一中兩制」，以前是「和平統一」現在是「不排除武力」。

呂秀蓮認為，在「一個中國，一國兩制」，也就是「一中兩制」下，目前只有三條路可走，一是接受一中兩制，二是不接受中華人民共和國，只接受中華民國，也就是兩個中國，三是民進黨的「一中一台」。

(工商 )