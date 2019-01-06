呂秀蓮：民進黨如果不改造 人民就會改造它

友善列印
工商

民進黨今天舉行黨主席補選，前副總統呂秀蓮今天表示，她已經脫離民進黨，但還是要叮嚀，新的情勢已經出現，民進黨如果不改造，人民就會改造它，她也呼籲大家要共同把這艘船開好，慎選明年的舵手。

民進黨今天舉行黨主席補選，由前行政院秘書長卓榮泰對上台灣民意基金會董事長游盈隆，被認為是「保英派」與「反英派」之爭。

呂秀蓮今天受訪時表示，她已經脫離民進黨了，祝福參選人，但也肯定這次選舉「有兩個人出來競選，這比一個人競選要好」，希望無論是誰當選，當選後請依照他自己的競選承諾好好改造民進黨。

她說，民進黨如果不改造的話，人民會改造它，因為新的情勢已經完全出現了，這次她的座談請很多藍營的人參加，就是要超越政黨，「我已經不管民進黨了」。

呂秀蓮強調，台灣所有政黨有320個政黨，不過就是320艘小船，真正的大船是福爾摩沙號，要共同把這艘般開好，呼籲大家要慎選明年的舵手。

此外，針對習近平談話，呂秀蓮表示，這代表沒有九二共識了，維持現狀也不可能，未來必須要有新的方式，「習五條都說出來了，還有什麼維持現狀可言？蔡英文也已經用行動不再維持現狀」。

她說，「九二共識」過去講的，現在已經不存在，從習近平的談話可看出，只有「一中兩制」，以前是「和平統一」現在是「不排除武力」。

呂秀蓮認為，在「一個中國，一國兩制」，也就是「一中兩制」下，目前只有三條路可走，一是接受一中兩制，二是不接受中華人民共和國，只接受中華民國，也就是兩個中國，三是民進黨的「一中一台」。

(工商 )

大政治大爆卦-無色覺醒》從摩天… 口譯哥一步登天 前外交官轟：超…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。