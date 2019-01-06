口譯哥一步登天 前外交官轟：超過半世紀制度毀於一旦

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口譯哥趙怡翔外派駐美代表處政治組組長，引起外交官極大反彈。前駐紐西蘭代表介文汲痛批，外交部的人才養成有一貫的系統，人事升遷一向是按部就班，而且公平、公正、公開，但是因為一個口譯哥，超過半世紀的制度就這樣毀於一旦。

介文汲說，過去每一位駐美代表處政治組組長都一定在美處待過一段時間，就是因為這個位置需要長時間的培養，才能對美國制度、人脈搞清楚，這些都不是一朝一夕就能養成的能力。趙怡翔從來沒在美處工作過，根本沒有經驗，要怎麼升任如此重要的工作？

他強調，政治組組長需要擔當需與美國國務院老練的資深外交官第一線交涉、需與華府重要智庫的大牌學者專家對話溝通，針對兩岸關係與台美議題交換意見，外交部並不缺乏可勝任駐美代表處政治組長此一重要工作的人才。

介文汲表示，以趙怡翔的經歷，過去美處擔任三等秘書差不多，待久了自然會有升遷的機會，但是現在要接任的位置是要帶領團隊打仗的人，要馬上就戰鬥位置，台美關係是多麽重要的國家大事，沒有時間再讓他慢慢學習。「這項人事任命是非常大的冒險，也非常不可取！」

介文汲指出，外交部幾十年來從來沒出現過趙怡翔這種升遷前例，以往每一位部長辦公室主任，也從來沒有人像這樣一步登天，外交人員對於這起人事任命案已經到了「憤怒」的程度。

他痛批，外交部長是最應該遵守制度的人，但現在就因為口譯哥是部長的心腹，就公然破壞制度，這要多數沒有背景的基層同仁怎麼能服氣！

(中時 )

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