回饋鄉里！聯聚建設攜手惠中寺送暖福田戶

2019年01月06日 14:20 中時 盧金足

佛光山中區總主持覺居法師（右）6日與聯聚建設董事長江韋侖太太阮旭輝，攜手為福田戶送暖。（盧金足攝）

聯聚建設總經理王于娟（左五）與聯聚團隊寒冬送暖福田戶，平安祈福過好年。（盧金足攝）

聯聚建設總經理王于娟（左五）與聯聚團隊寒冬送暖福田戶，平安祈福過好年。（盧金足攝）

佛光山雲水書坊特別開到樹義國小，為小朋友講故事。（盧金足攝）

惠中寺及聯聚建設、立委黃國書及南區公所共同發起臘八粥結緣暨寒冬送暖活動。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

惠中寺6日舉辦今年第一場福田戶寒冬送暖活動，由惠中寺承辦及聯聚建設全額贊助，佛光山中區總主持覺居法師表示，日前與立委黃國書、聯聚建設董事長江韋侖相談，江韋侖出身台中市南區，想要回饋鄉里，促成為南區福田戶贈送物資善行，每戶提供油、米等生活物資及福田金，還為小朋友講故事，義診及義剪活動，讓善良與愛心傳送到社會的每一個角落，幫助需要的人。

今天在南區樹義國小舉行的惠中寺及台中各區區公所共同發起臘八粥結緣暨寒冬送暖活動，共襄盛舉的有佛光山中區總主持覺居法師、立委黃國書、南區區長鍾正光、聯聚建設董事長江韋侖太太阮旭輝、聯聚建設總經理王于娟等人，佛光山雲水書坊特別開進校園為小朋友講故事，志工踴躍參與，還扮成可愛的汽球叔叔，贈送小朋友創意十足的氣球。

覺居法師表示，南區樹義國小大力襄助，提供場地，還結合童軍規畫寓教於樂的闖關活動，特別安排在大樹底下說故事的活動，由江韋侖的太太阮旭輝為小朋友說故事，一個故事的啟示，可能就能為一個小朋友加油打氣，甚至未來在人生路上，能獲得度過挫折的勇氣。

為讓福田戶安心過年，惠中寺志工及南區區公所同仁挨家挨戶實地拜訪，深入了解經濟弱勢的福田戶困境，經由活動的援助盡一份心力，每戶提供油、米等生活物資及福田金，總金額超過百萬，共計200戶福田戶受惠。

聯聚建設總經理王于娟表示，聯聚建設董事長江韋侖在南區長大，他以飲水思源回饋鄉里，促成這椿善事，與立委黃國書攜手，結合惠中寺、南區公所舉辦寒冬送暖，讓很多弱勢和邊緣戶過年的時候，獲得物資過個溫暖的好年。

聯聚建設是台中的豪宅建商，也默默行善公益，先前以本身建築專業，幫助一名住在大甲的阿嬤修復房子，不用擔心房子老舊問題，越洋送愛到柬埔寨、為東海大學B HOUSE修復老舊宿舍賦予新生命。

此外，也贊助紙風車為偏鄉孩子點亮一盞藝術之燈，幫助寒士尾牙補齊募款資金缺口等，這次江韋侖回饋地方，落實企業社會責任，他希望拋磚引玉，有更多企業及社會各界一起做公益，社會有愛，人間有情。

(中時 )