文青男神邱昊奇攜「最小師妹」洪小鈴拍出演技反差年曆

2019年01月06日 14:30 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

去年出版第一本旅遊書的「文青男神」邱昊奇，近期趕拍新八點檔《必勝大丈夫》，為了迎接新年所屬經紀公司也連續兩年拍攝精美年曆，發送給前一年合作的單位以表感謝。其中「最小師妹」洪小鈴是公司內演藝經歷最長的藝人，但因為加入公司的時間較晚，所以私下互動總是謙虛稱呼其他男藝人為師兄，但其他人依舊叫前輩「小鈴姐」，但她身為公司目前唯一一位女藝人，總是直呼被帥哥師兄包圍的感覺非常幸福。

2018年他們以陽光狗年為主題，與今年反差相當大。（圖／幸星娛樂提供）

前年剛成立的「幸星娛樂」已連續兩年拍攝藝人形象照並製作年曆，旗下藝人包含洪小鈴、邱昊奇、曾少宗、鍾政均、林孫煜豪、楊銀豪等。去年狗年，每位藝人皆與不同品種的狗狗合作，拍出不同互動的可愛照片，有於去年鮮艷明亮的視覺感，今年強調公司裡每位藝人的演藝規劃皆以演員為主要方向，希望每位演員今年都有機會能多方嘗試有別以往的角色，在表演上做出更多突破。因此此次的拍攝重點以戲劇感氛圍為主，呈現每位藝人在拍攝場景裡的狀態，加上此次由時尚造型師領軍的拍攝團隊，讓演員們就像是正在詮釋不同角色進而展現出他們不同的面貌。

左：帥氣華裔德國男星楊銀豪；右：文青男神邱昊奇。（圖／幸星娛樂提供）

邱昊奇從網路影片十二星座男孩，到現在的文青風演員，中間他經過等待工作時，總是不斷地看不同類型的電影、影集及大量的閱讀，甚至召集多位演員好友一同舉辦「讀書會」，眾人會聚在一起將一些影視劇本拿出來排練重新詮釋再彼此分享建議。今年他已有兩部電影預計要拍攝，期待從電視轉電影的他能將累積的戲劇功力好好發揮。

左：「最小師妹」洪小鈴；右：亞洲偶像曾少宗。（圖／幸星娛樂提供）

洪小鈴去年剛拍完大陸央視的電視劇，預計今年會播出，雖然身為女主角的她在大陸拍戲受到相當的禮遇，但因為幾個月都沒有辦法看到家人，還是忍不住跟經紀人說如果能不要讓她離家太遠就更好了，而目前幾部台灣的戲劇接洽中，她自己也希望，除了能留在家鄉拍戲外，角色的突破也很重要！所以她也積極健身跟上表演課，也客串了公視的戲劇跟外國影集，希望今年能多嘗試有別於以往的特殊題材跟角色類型。

(中時電子報)