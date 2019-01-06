MLB》牛棚五虎到齊！洋基重金簽回布瑞騰

2019年01月06日 14:41 中時電子報 盧品青

洋基成功在自由市場簽回了左投布瑞騰(Zach Britton)，這讓他們2019年牛棚基本齊備。洋基這次出手比較大方，3年3900萬美元，並且明年起可以逃脫，外加第4年還有1400萬美元的球團選項，最多總計4年5300萬美元。

布瑞騰是陳偉殷金鶯時期(2012-15)的老隊友，他本來是先發左投，因為表現不佳被陳偉殷取代，轉往牛棚發展。沒想到他在牛棚大放異彩，2016年勇摘美聯救援王，甚至獲得賽揚獎選票。去年季中布瑞騰從金鶯轉來，洋基「一試成主顧」，這次的合約還包括100萬美元的交易補償金，看來有打算長留他。

由於洋基已經有終結者查普曼(Aroldis Chapman)，布瑞騰轉為中繼與救援兩用，去年在洋基出賽25場，自責分率2.88，與查普曼都是寶貴的左投戰力。除此之外洋基還有貝騰塞斯(Dellin Betances)、格林(Chad Green)、霍德(Jonathan Holder)，這3人都是相對便宜的菜鳥合約，也就是說牛棚五虎已經到齊。

洋基先發與牛棚10人暫時完備，是否搶到歐塔維諾(Adam Ottavino)就沒那麼重要了，游擊的位置也用低薪老將去補了，應該還有餘裕出手爭搶一兩個大球星。

(中時電子報)