北市OHCA康復出院創新高 受益者協助推廣CPR

受益於CPR救護，從鬼門關前走一遭的潘姓男子，親筆信感謝消防隊員救命之恩。（胡欣男翻攝）

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潘姓男子（後排右1）全家與救回他性命的救護人員曾達韋（左3）、林佳政（右3）合影留念。

感謝你救我一命，我要讓更多人受惠。去年底，台北市消防局永吉分隊應邀至復興南路一處教會進行「CPR來就補」教學推廣，而促成這場講座的主辦人潘姓男子，去年曾鬼門關走一遭，消防局CPR救活他，也讓他由受益人搖身一變為推廣者，要讓更多人學習急救技巧，更多人受惠。

潘姓男子去年3月凌晨於家中突然倒下，怦然巨響驚醒家人，太太趕緊打119報案，並在派遣員指導下進行CPR，後由消防局救護隊急救送醫，急救後順利康復出院。

潘姓男子事後以親筆信感謝救命之恩，並以自己起死回生的經歷，說服更多親友學習CPR和AED心跳電擊器使用技巧，並邀請當時的救命恩人、永吉分隊教官曾達韋到其教會協助教學，幫助更多人學習急救技術。

據中央統計資料顯示，台北市所有OHCA案件在119受理報案時，有超過7成已被辨識出來病人需要立刻被急救，而其中有88.2%的案件，派遣員得以指導報案人執行CPR，績效穩居六都之冠，而緊扣生命之鏈的成果，讓台北市從自104年起，每年OHCA康復人數均超過百人，107年更首次突破121人，此穩定成長的年度佳績是103年以前的2倍以上。

消防局指出，臺北市近2年(106及107年)由119送醫的OHCA病人中，每2位就有1位在救護車抵達前，有旁人先實施CPR，執行率高達53%；而近2年合計240名OHCA清醒康復出院的人(106年119位；107年121位)當中，高達8成有旁觀者介入早期CPR急救，可見愈早啟動生命之鏈，有助於提高病人清醒康復的機會。

消防局除持續充實急救設備及提升急救品質，也努力賦予民眾急救能力，107年總共辦理1,701場CPR+AED教學，幫助75,502人學習基本救命術。

(中時 )

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