學校裝冷氣講一年仍搞不定！游淑慧：柯p輸韓總

2019年01月06日 14:47 中時電子報 戴安瑋

台北市長柯文哲去年率先丟出學校裝冷氣政策後，許多縣市跟進，之後，柯文哲才說，家長「買冷氣請自籌」，國民黨台北市議員游淑慧表示，一年過去，果然台北還是無聲無息，可是才上任不到兩週的高雄市長韓國瑜，已經看到孩子需求，斷然決定高市各級學校今年裝冷氣；四年與兩週，這一次台北又輸在起跑點了。

淑慧在臉書上發文，要台北快跟上，別輸在起跑點上。她說，柯市長，台北的年均溫其實高過高雄；而裝冷氣是您(柯文哲）「說」了一年的好政策，現在連任了，我們該和高雄拼一下效率。

去年，柯市長率先主動先丟出學校裝冷氣的政策，但等看到家長開心、別縣市也考慮跟進後，柯市長卻突然得意哈哈大笑，嘲笑別縣市「跟風」，然後又告訴家長「買冷氣請自籌」！一年過去，果然台北還是無聲無息，可是呢？才上任不到兩週的高雄韓國瑜，已經看到孩子需求，斷然決定高市各級學校 今年裝冷氣。

她指出，四年與兩週，這一次台北又輸在起跑點了。過去，北市府嘴巴說要每個學校裝置冷氣，實際確是抓住「家長心疼小孩」的心理，讓家長去進行不樂之捐，這樣的政策思考很不負責任。該不該裝、由誰裝？應從兩個方向思考：

一、北市中小學學校教室是否需要冷氣？既然柯市府已經將冷氣列為校園基本設備，哪就代表市府已評估確有需求；

二、冷氣裝置後會成為學校的設備資產，既然會變成「學校的」，未來學生和家長也帶不走，那裝購成本就應該由市政府來支應；若要求家長來自籌購買，無異是變相要求家長買來送給學校、捐給市府，這是否合理呢？

她說，有些區域是經濟比較弱勢，該區家長是否都有能力捐款、募款？我想，小孩子在學校受國民教育的環境，不應受父母經濟條件所影響。

網友說，「四年了南港搞了什麼好像還沒看到耶，都是前人種樹後人開花結果？」、「冷氣不是問題~~電費誰付(家長嗎)~~夏季用電夠嗎?(最大的問題還是電費)」、「台北市全台最有錢財政狀況最好的，都解決不了的話，其他地方還有多難」、「參考彰化，聽說教室上，裝了太陽能板，電還夠賣呢」。

(中時電子報)