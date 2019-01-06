梁靜茹獻唱《寒單》主題曲 母愛爆發淚灑錄音室

2019年01月06日 16:02 時報周刊 張毓琪

林予晞一直很期待能與鄭人碩對戲。想亮影藝提供

情歌天后梁靜茹為賀歲首檔強片《寒單》獻唱電影主題曲〈想都沒想過〉，寒單電影官方YouTube今（6）日釋出電影版MV，由本片音樂指導侯志堅擔任單曲製作人，透過梁靜茹穿透力十足的療癒嗓音，將電影中胡宇威、鄭人碩及林予晞之間的三角情感張力詮釋到極致男主角鄭人碩與林予晞更特別抽空出外景拍攝MV。

賀歲首檔強片《寒單》由胡宇威、鄭人碩、楊貴媚、小薰、林予晞領銜主演，是台灣首部將台東特有的元宵習俗「炸寒單」搬上大銀幕之作。導演黃朝亮親自邀請「情歌天后」梁靜茹演唱電影主題曲〈想都沒想過〉，合作之初，劇組特地帶著電影片花給梁靜茹看，她第一眼看到炸寒單場面就忍不住紅了眼框，尤其電影中對親情的愛，深深打動了她，促成了這次的合作。

梁靜茹表示，電影中當媽媽看著孩子要做炸寒單的儀式時，她忍不住流淚，因為她也是一個媽媽，若把這件事情放在自己身上是很痛苦很心疼的，她很佩服電影裡「媽媽」楊貴媚對「兒子」胡宇威的放手與不捨。梁靜茹記得小時候曾玩鞭炮不小心弄傷自己，小小的傷痕到現在想起來，都還能感受到痛，何況當一個母親第一次看到這麼多鞭炮炸在孩子的身上，卻沒辦法代替孩子受傷，那種無奈和無能為力是無法言語的。

出生自馬來西亞的梁靜茹，透過《寒單》電影才認識「炸寒單」的文化習俗，進錄音室配唱前她做了些許關於「炸寒單」的功課，一方面覺得很驚奇，一方面了解到這是台東地區的特有文化，不管是想要改變運氣，還是為了感情等等，她認為「這都是對愛的形式」，而這個愛是可以是愛自己或者愛別人．這也幫助到她唱這首歌可以快速的抓到想要表達愛的不同感覺。這首歌也是梁靜茹與音樂製作人侯志堅首次合作，兩人對歌曲詮釋的方式一拍即合，因此一天內就順利錄音完成，梁靜茹對歌曲成果很滿意，希望大家聽到這首歌時，能夠更加珍惜你愛的人與愛你的人。

《寒單》男主角鄭人碩與林予晞更抽空為電影主題曲〈想都沒想過〉拍攝MV，MV中復刻了許多場兩人在電影中的浪漫畫面，鄭人碩覺得林予晰是很多人的女神，電影剛開拍時不太敢去跟她接觸，反倒是林予晰先主動表示期待跟他演對手戲，鄭人碩坦言，當下覺得「好，真的嗎？那我就直接來囉。」電影一幕鄭人碩騎機車載她，鄭人碩就像個大男孩般童心未泯，載到心儀的女孩，故意急煞讓她往他身上貼去，林予晞笑稱，拍攝前人碩沒說他會這樣做，所以我嚇到的反應都超真實的，鄭人碩反應快，令林予晞對起戲來又驚又喜，還調侃「難怪電影中萱萱比較喜歡你。」殺青後兩人再次碰面拍ＭＶ，鄭人碩覺得兩人默契沒變，彷彿電影中遠距離的情侶又見面了。《寒單》2019年1月23日起全台上映，主題曲〈想都沒想過〉2019年1月6日起全面數位上架。

(時報周刊)