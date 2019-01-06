舊愛被指劈腿瘋狂偷吃！江祖平一句話說出「前輩高度」

2019年01月06日 15:23 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

近日男星周孝安被拍到聖誕節和一名女子互動親密，剛開始被誤認是曾公開表示的前女友Doris，被認為是復合舊愛，沒想到引發剛分手的女友女星李京恬不滿，直接在粉專嗆他「瘋狂偷吃」。對此周孝安的舊愛之一江祖平回應，「沒有結婚前，大家都是競爭者，只是誰贏誰輸而已，結了婚之後才是第三者，才有法律效用」。

江祖平（右）的34歲前男友周孝安被爆劈腿女星，又愛上對戲的女主角。（圖／翻攝自臉書、微博）

34歲的周孝安曾以電視劇《C.S.I.C鑑識英雄》入圍金鐘獎男主角，在拍《廉政英雄》和江祖平傳出戀情，隨後分手直到2015年周孝安在臉書上公開和女模Doris交往，前年七夕再度宣告自己恢復單身，沒想到2018耶誕節就被拍到和一名短髮女子親密互動，隨後爆出一連串疑似劈腿事件。

女星李京恬臉書砲轟跨年時被周孝安分手，但周刊偷拍聖誕節時他們還在一起。（圖／翻攝自周孝安臉書）

女星李京恬元旦在臉書開炮表示：「我們昨天分手，因為他告訴我他愛上對戲的前女友了。我在上海拍戲，你瘋狂偷吃嗎？難怪你始終不願意公開我。」隨後周孝安表示，「偷拍報導內容的對象，並不是本人過去交往過的對象張小姐，也感謝李小姐這段時間的陪伴。」

李京恬（左）被分手後控周孝安（右）偷吃。（圖／翻攝自臉書）

據《聯合》報導，舊愛江祖平表示最近忙拍戲，回到家就看新聞節目，根本沒關心過八卦，但聽聞後不知道前男友是否有「偷吃」習慣，「我們在一起時，劈不劈腿我不知道，其實感受不到他專不專情，因為太少在一起了」，至於「劈腿說」，江祖平先強調並非合理化劈腿，而是男女之間「沒有結婚前，大家都是競爭者，只是誰贏誰輸而已，結了婚之後才是第三者，才有法律效用」。

(中時電子報)