陳曉東三月圓夢唱紅磡 廣發英雄帖邀張柏芝同樂

2019年01月06日 15:59 中時 尤嬿妮

陳曉東日前在香港與粉絲聚會。（火爆娛樂提供）

陳曉東日前在香港與粉絲聚會。（火爆娛樂提供）

陳曉東日前在香港與粉絲聚會。（火爆娛樂提供）

陳曉東「Planet XT巡迴演唱會」香港站，將於3⽉9日在紅磡體育館舉行，他之前來台受訪，提到在台灣辦演唱會是他出道以來夢想之一，另一個則是站上紅磡，去年完成台灣演唱會後，如今將在紅磡開唱，陳曉東不惜成本，除了推翻前幾場的舞台設計、新增多套華服，還特地挑選香港場獨家歌單，誠意十足。

陳曉東5日與近百名歌迷在香港大角嘴歡聚，他變身廚師，親手為粉絲調製飲品，現場一名粉絲當天恰逢生⽇，陳曉東手捧小蛋糕為她獻唱生日快樂歌，令壽星感動泛淚，陳曉東見狀開玩笑問：「你有沒有男朋友啊？他會不會把我當敵人！」隨後還與全體粉絲歡唱多首經典歌，感謝大家多年來風雨同路。

對於紅磡演唱會嘉賓，陳曉東表示已廣發英雄帖，「等到可以公佈的時候一定會第一時間告訴大家」，香港媒體追問會否邀老友張柏芝欣賞演唱會，因據悉她每次都會大手筆買很多門票支援朋友開唱，陳曉東笑說：「這個idea不錯！」但表示兩人已多年未見，開唱前會找時間與對方聯絡。近期一直在香港為演唱會籌備而忙的陳曉東，感歎十分掛念身在北京的老婆與兩個女兒，透露妻女將赴港共度農曆新年。

今年是陳曉東出道第24年，唱紅〈心有獨鍾〉、〈心理遊戲〉、〈風一樣的男子〉等許多膾炙人口金曲的他，近2年弟弟不斷鼓勵他辦演唱會，「連我弟都說，『你能不能不算成本，就把它幹一次』」，他驚覺不能容許自己再等下去，決心重返歌壇，不惜成本也要完成夢想，「它（開演唱會）已經變成我內心的需要，不是件做了後，能讓我發財的事，而是我必須要完成的理想，是我內心很需要、重要的東西」。

(中時 )