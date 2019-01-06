國際油價止跌回溫 汽、柴油各漲0.5元

圖為民眾在加油站自助加油。（資料照片/中央社)

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受到美國股市回升及美中關係趨融洽有助兩國貿易談判氛圍等影響，國際油價止跌回升，中油、台塑化宣布國內各式汽、柴油價格分別調漲0.5元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升25元、95無鉛汽油每公升26.5元、98無鉛汽油每公升28.5元、超級柴油每公升22.7元。

另，台塑化7日(週一)凌晨1點起，92無鉛汽油25元/公升、95+無鉛汽油26.4元/公升、98無鉛汽油28.5元/公升，至於超級柴油22.5元/公升。

美國能源部報告表示，油價自2016年初一度跌破每桶30美元價位之後展開反彈，主因石油輸出國組織（OPEC）減產的努力令油市的過剩庫存逐漸去化。不過，有幾項因素導致去年第四季的油價大跌，包括三大產油國美國、俄羅斯與沙烏地阿拉伯的原油產量都創下新高或接近新高；其次是對於全球經濟放緩的擔憂，因這會令石油需求減弱；最後就是美國豁免包括中國在內等一些國家得以進口伊朗原油，緩解供應擔憂。

所幸，石油輸出國組織(OPEC)減產效應逐漸發酵，去(2018)年12月原油供應量達近兩年來最大降幅，加上美國石油協會API公佈上週美國原油庫存減少，使國際油價上漲。

紐約商業交易所（NYMEX）2月原油期貨1月3日上漲1.2％，成為每桶47.09美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲1.9％，達每桶55.95美元。

影響所及，中油本週調價指標7D3B週均價從每桶51.54美元上漲2.20美元，來到53.74美元，台幣兌美元匯率貶值0.048元，國內油價依公式計算漲幅為3.54％，汽、柴油每公升應分別調漲0.5元。

日前，石油輸出國組織（OPEC）重啟減產本月生效，沙特阿美(Saudi Aramco)石油公司前執行副總侯賽尼（Sadad al Husseini）預告，OPEC實際減產幅度可能會超出預期。

路透社調查發現，OPEC在協議生效前已提前減產，15個成員國去(2018)年12月每日產出石油3,268萬桶，比前月減少46萬桶，此為2017年1月來最大減幅。

(工商 )

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